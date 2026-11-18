Corregidora, 18 de noviembre de 2026.- La empresa alemana Liebherr empezó a construir una nueva planta en el Parque Industrialix, en Corregidora. El proyecto supera los 183 millones de pesos de inversión y contempla hasta 80 empleos nuevos.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de arranque de obra este miércoles.

La compañía se dedica a la maquinaria pesada y las soluciones industriales a nivel global. En esta planta trabajará en procesos y productos vinculados a grúas móviles, equipos de cimentación y automatización industrial.

Terreno del Parque Industrialix donde inició la obra de Liebherr.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, detalló que Liebherr venderá maquinaria y refacciones, y que dará mantenimiento y reparación a grúas móviles y equipos de cimentación.

Para el estado, el proyecto se suma a una relación económica que ya pesa. Del Prete Tercero informó que hasta el segundo trimestre de este año Querétaro había recibido más de mil 575 millones de dólares en inversión directa desde Alemania. Con esa cifra, el país europeo es el cuarto que más ha invertido en la entidad en ese periodo.

Saludo protocolario en el templete de la ceremonia de Liebherr. rotativo.com.mx

El funcionario recordó que la inversión de Liebherr fue uno de los proyectos que se concretaron en la Feria Industrial de Hannover 2026. También agradeció a los directivos y mencionó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el municipio para arrancar la obra.

El director general de Liebherr México, Hubertus Von Sperber, explicó por qué eligieron Querétaro: seguridad, certeza jurídica, un entorno confiable para invertir y una ubicación en el centro del país con buenas conexiones hacia las regiones industriales y hacia sus clientes.

Colocación de la primera piedra de la nueva planta de Liebherr en Corregidora. rotativo.com.mx

“Pero quizás lo más importante que encontramos aquí son personas, instituciones y autoridades con una clara visión del futuro y una actitud favorable al desarrollo económico y la inversión. Por todo ello, estamos convencidos de que Querétaro es el lugar correcto para el siguiente capítulo de Liebherr México”, afirmó.

Agregó que el proyecto les permitirá fortalecer sus capacidades, mejorar el servicio a sus clientes y crear una base sólida para crecer.

Mensaje durante el arranque de obra de la planta de Liebherr.

El directivo dijo que él y su equipo están orgullosos de dar este paso y convencidos de haber tomado la decisión correcta. “Como líder, no buscamos el resultado a corto plazo, buscamos construir relaciones duraderas con nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y también con las comunidades en las que estamos presentes”, sostuvo.

El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, dijo que la llegada de Liebherr pone al municipio en el mapa mundial. Añadió que, en un contexto internacional complejo, Querétaro sigue dando buenas noticias de inversión.

“Somos el municipio más pequeño en territorio de todo Querétaro, pero eso no ha impedido que sigamos creciendo (…) La mejor manera de combatir la pobreza es a través de la empresa”, dijo. Ofreció a la firma acompañamiento como socios: “no los vamos a dejar solos en el camino”.

Según lo informado en el acto, el complejo convertirá a Querétaro en el punto de contacto central para los clientes de Liebherr en tecnología de engranajes y sistemas de automatización. Se sumará a la red de 36 plantas especializadas que la empresa tiene en 16 países.