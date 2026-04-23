Querétaro, 23 de abril de 2026. — La empresa alemana Liebherr instalará un taller de mantenimiento y servicio de grúas móviles en Querétaro hacia 2027, en un predio de 15 mil metros cuadrados que albergará una nave de 2 mil metros cuadrados destinada a reparación y disponibilidad de refacciones para el mercado mexicano.
El anuncio se concretó este miércoles durante un encuentro entre el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y el director general de Liebherr México, Hubertus Von Sperber, en el marco de la Feria Internacional Hannover Messe 2026 que se celebra en Alemania.
La inversión amplía la huella de Liebherr en territorio queretano. La compañía, fundada en 1949 y con presencia en 16 países, ya opera en la capital del estado una sede dedicada a tecnología de engranajes y sistemas de automatización abierta en 2024, además de su planta de producción en Monterrey y su centro de ventas y servicio de grúas móviles en la Ciudad de México.
La nueva instalación queretana funcionará como punto de soporte para clientes de Liebherr en México y Centroamérica.
"Tomamos la decisión de invertir en Querétaro para contar con un taller de reparación, de servicio y contar con una mejor disponibilidad de refacciones, lo que permitirá mejorar nuestro servicio y presencia en México", declaró Von Sperber durante el encuentro. El directivo señaló que la empresa espera concretar el traslado de operaciones a Querétaro durante 2027.
Felifer Macías sostuvo que el cumplimiento de reglamentos y leyes funciona como atractivo para empresarios extranjeros que buscan invertir en la capital queretana. "Nosotros tenemos un Plan Orden que se llama respetar los reglamentos, leyes y ahí es como entonces los inversionistas están seguros de que su dinero va a ser respetado y que su estrategia va a ser respetada", indicó el alcalde.
La reunión con Liebherr forma parte de la agenda de Felifer Macías en Hannover Messe 2026, gira que cerró con compromisos por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para la entidad, en coordinación con el Gobierno del Estado.
Von Sperber identificó la visión de inversión a largo plazo y la certeza jurídica que ofrece Querétaro como factores favorables para el crecimiento de compañías internacionales en la entidad. La administración municipal no precisó el monto de la inversión que Liebherr destinará al nuevo taller ni el número de empleos directos que generará la operación.