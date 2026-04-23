Liebherr instalará taller de grúas en Querétaro hacia 2027 tras reunión con Felifer Macías

Empresa alemana confirma inversión para servicio y refacciones de grúas móviles en la entidad.

Felifer Macías y directivo de Liebherr México durante reunión en Hannover Messe sobre inversión de taller de grúas en Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías sostuvo encuentro con Hubertus Von Sperber, director general de Liebherr México, durante la Hannover Messe 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — La empresa alemana Liebherr instalará un taller de mantenimiento y servicio de grúas móviles en Querétaro hacia 2027, en un predio de 15 mil metros cuadrados que albergará una nave de 2 mil metros cuadrados destinada a reparación y disponibilidad de refacciones para el mercado mexicano.

El anuncio se concretó este miércoles durante un encuentro entre el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y el director general de Liebherr México, Hubertus Von Sperber, en el marco de la Feria Internacional Hannover Messe 2026 que se celebra en Alemania.

La inversión amplía la huella de Liebherr en territorio queretano. La compañía, fundada en 1949 y con presencia en 16 países, ya opera en la capital del estado una sede dedicada a tecnología de engranajes y sistemas de automatización abierta en 2024, además de su planta de producción en Monterrey y su centro de ventas y servicio de grúas móviles en la Ciudad de México.

La nueva instalación queretana funcionará como punto de soporte para clientes de Liebherr en México y Centroamérica.

"Tomamos la decisión de invertir en Querétaro para contar con un taller de reparación, de servicio y contar con una mejor disponibilidad de refacciones, lo que permitirá mejorar nuestro servicio y presencia en México", declaró Von Sperber durante el encuentro. El directivo señaló que la empresa espera concretar el traslado de operaciones a Querétaro durante 2027.

Felifer Macías sostuvo que el cumplimiento de reglamentos y leyes funciona como atractivo para empresarios extranjeros que buscan invertir en la capital queretana. "Nosotros tenemos un Plan Orden que se llama respetar los reglamentos, leyes y ahí es como entonces los inversionistas están seguros de que su dinero va a ser respetado y que su estrategia va a ser respetada", indicó el alcalde.

La reunión con Liebherr forma parte de la agenda de Felifer Macías en Hannover Messe 2026, gira que cerró con compromisos por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para la entidad, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Von Sperber identificó la visión de inversión a largo plazo y la certeza jurídica que ofrece Querétaro como factores favorables para el crecimiento de compañías internacionales en la entidad. La administración municipal no precisó el monto de la inversión que Liebherr destinará al nuevo taller ni el número de empleos directos que generará la operación.

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