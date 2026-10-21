Corregidora, 21 de octubre de 2026.- La empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 millones de dólares en una nueva planta en el Parque Industrial Industrialix, en Corregidora. El proyecto contempla la generación de al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.
El proyecto permitirá ampliar las capacidades de Mankiewicz en México para desarrollar soluciones de recubrimientos de alto desempeño dirigidas a industrias estratégicas.
El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, y el secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, colocaron la primera piedra de Mankiewicz México, acto con el que arrancó el proyecto industrial.
Ante directores de Mankiewicz Alemania, Guerrero afirmó que Corregidora ofrece condiciones favorables para la inversión privada.
“Vienen a invertir a una tierra en donde creemos en la inversión, en la propiedad privada, en que el mejor programa social es la creación de empleos y la empresa es la mejor manera de combatir la pobreza”, expresó el alcalde.
“Aquí estamos muy conscientes en dotar a la población de servicios, mejores calles, políticas públicas en materia ambiental y seguridad para quien invierte y vive aquí”, agregó.
“Hoy colocamos la primera piedra de una planta que representa confianza en México, Querétaro y en el municipio de Corregidora, sobre todo, en la capacidad de nuestra gente”, señaló Del Prete.
Sobre la empresa, el secretario añadió: “Mankiewicz tiene más de 130 años de historia y una trayectoria de 28 años en nuestro país, conoce el mercado mexicano, a sus clientes y el talento que tenemos”.