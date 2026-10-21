Empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 mdd en Corregidora

El proyecto en el Parque Industrial Industrialix contempla al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.

Chepe Guerrero y otros dos hombres colocan con llanas la primera piedra de Mankiewicz México en Corregidora

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, afirmó ante directores de Mankiewicz Alemania que el municipio ofrece condiciones favorables para la inversión privada.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 21 de octubre de 2026.- La empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 millones de dólares en una nueva planta en el Parque Industrial Industrialix, en Corregidora. El proyecto contempla la generación de al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.

El proyecto permitirá ampliar las capacidades de Mankiewicz en México para desarrollar soluciones de recubrimientos de alto desempeño dirigidas a industrias estratégicas.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, y el secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, colocaron la primera piedra de Mankiewicz México, acto con el que arrancó el proyecto industrial.

Ante directores de Mankiewicz Alemania, Guerrero afirmó que Corregidora ofrece condiciones favorables para la inversión privada.

“Vienen a invertir a una tierra en donde creemos en la inversión, en la propiedad privada, en que el mejor programa social es la creación de empleos y la empresa es la mejor manera de combatir la pobreza”, expresó el alcalde.

“Aquí estamos muy conscientes en dotar a la población de servicios, mejores calles, políticas públicas en materia ambiental y seguridad para quien invierte y vive aquí”, agregó.

“Hoy colocamos la primera piedra de una planta que representa confianza en México, Querétaro y en el municipio de Corregidora, sobre todo, en la capacidad de nuestra gente”, señaló Del Prete.

Sobre la empresa, el secretario añadió: “Mankiewicz tiene más de 130 años de historia y una trayectoria de 28 años en nuestro país, conoce el mercado mexicano, a sus clientes y el talento que tenemos”.

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