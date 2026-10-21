JAPAM da ultimatum a propietario con fuga de agua en San Juan del Río

El aviso señala daños a la infraestructura y descargas a cielo abierto; Medio Ambiente y Ecología del municipio lo convocó por el escurrimiento de agua.

Aviso de la JAPAM dirigido a Felipe Cabello Pérez con multa por dañar la infraestructura y hacer descargas a cielo abierto

El aviso da tres días hábiles para presentarse en las oficinas de la JAPAM; de no hacerlo, se procederá a suspender su servicio de descarga.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) notificó una multa de 1920 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde se encuentra la fuga de agua de la zona de Río Moctezuma.

El aviso lo señala por dañar la infraestructura del organismo y realizar descargas a cielo abierto que ocasionan daños en la vía pública.

El documento, fechado el 21 de octubre de 2026, anuncia la limitación de su servicio y le da un plazo no mayor a tres días hábiles para presentarse en las oficinas del organismo. Si no lo hace, advierte, se procederá a la suspensión de su servicio de descarga, en caso de contar con él, sin previo aviso.

La JAPAM notific\u00f3 una multa de 1920 UMA al propietario del terreno donde se encuentra la fuga de agua de R\u00edo Moctezuma, por da\u00f1ar su infraestructura y realizar descargas a cielo abierto. La JAPAM notificó una multa de 1920 UMA al propietario del terreno donde se encuentra la fuga de agua de Río Moctezuma, por dañar su infraestructura y realizar descargas a cielo abierto. rotativo.com.mx

Cabello Pérez ha pedido a la JAPAM un acuerdo de compensación por el uso de su suelo o el retiro de la tubería. Un estimado basado en la medición de un vecino calcula que la fuga podría haber desperdiciado casi 588 mil litros desde abril, una cifra aproximada cuyo volumen real requiere medición técnica.

Un citatorio con folio CG-559/2026, emitido por la Coordinación Técnica de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, fue pegado en el domicilio de Felipe Cabello Pérez y copropietarios. El documento tiene marcada la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.

Aviso de la JAPAM dirigido a Felipe Cabello P\u00e9rez con multa por da\u00f1ar la infraestructura y hacer descargas a cielo abierto El aviso da tres días hábiles para presentarse en las oficinas de la JAPAM; de no hacerlo, se procederá a suspender su servicio de descarga. rotativo.com.mx

Los convoca para el miércoles 21 de octubre, a las 13:00 horas, en el área de inspección de esa coordinación, en el Boulevard Paso de los Guzmán 24, Barrio de la Concepción, para tratar un asunto de carácter administrativo.

El asunto anotado es: «Por escurrimiento de agua, se desconoce si es agua potable o pluvial», conforme a los artículos 78, 90 y 95 del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental del Municipio de San Juan del Río. El texto advierte que, de no asistir, se tomará como una negativa a atender la diligencia.

Citatorio de Desarrollo Urbano de San Juan del R\u00edo pegado en una malla, por un escurrimiento de agua en R\u00edo Moctezuma El citatorio CG-559/2026 convoca a Cabello Pérez y copropietarios el miércoles 21 de octubre, a las 13:00 horas, por un escurrimiento de agua. rotativo.com.mx

Cabello Pérez sostiene que desde 1998 mantiene un conflicto por el uso de su predio, que ya era suyo antes del proyecto de vialidad y que la infraestructura hidráulica le impide venderlo o rentarlo.

Afirma que esta es la tercera fuga en el sitio y que, tras las anteriores, le ofrecieron una compensación que nunca recibió.

El aviso consigna como oficinas del organismo las de Cuauhtémoc 27, colonia Centro, con teléfono 1290050, extensiones 1521 y 1522.

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