San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) notificó una multa de 1920 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde se encuentra la fuga de agua de la zona de Río Moctezuma.

El aviso lo señala por dañar la infraestructura del organismo y realizar descargas a cielo abierto que ocasionan daños en la vía pública.

El documento, fechado el 21 de octubre de 2026, anuncia la limitación de su servicio y le da un plazo no mayor a tres días hábiles para presentarse en las oficinas del organismo. Si no lo hace, advierte, se procederá a la suspensión de su servicio de descarga, en caso de contar con él, sin previo aviso.

La JAPAM notificó una multa de 1920 UMA al propietario del terreno donde se encuentra la fuga de agua de Río Moctezuma, por dañar su infraestructura y realizar descargas a cielo abierto. rotativo.com.mx

Cabello Pérez ha pedido a la JAPAM un acuerdo de compensación por el uso de su suelo o el retiro de la tubería. Un estimado basado en la medición de un vecino calcula que la fuga podría haber desperdiciado casi 588 mil litros desde abril, una cifra aproximada cuyo volumen real requiere medición técnica.

Un citatorio con folio CG-559/2026, emitido por la Coordinación Técnica de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, fue pegado en el domicilio de Felipe Cabello Pérez y copropietarios. El documento tiene marcada la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.

El aviso da tres días hábiles para presentarse en las oficinas de la JAPAM; de no hacerlo, se procederá a suspender su servicio de descarga. rotativo.com.mx

Los convoca para el miércoles 21 de octubre, a las 13:00 horas, en el área de inspección de esa coordinación, en el Boulevard Paso de los Guzmán 24, Barrio de la Concepción, para tratar un asunto de carácter administrativo.

El asunto anotado es: «Por escurrimiento de agua, se desconoce si es agua potable o pluvial», conforme a los artículos 78, 90 y 95 del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental del Municipio de San Juan del Río. El texto advierte que, de no asistir, se tomará como una negativa a atender la diligencia.

El citatorio CG-559/2026 convoca a Cabello Pérez y copropietarios el miércoles 21 de octubre, a las 13:00 horas, por un escurrimiento de agua. rotativo.com.mx

Cabello Pérez sostiene que desde 1998 mantiene un conflicto por el uso de su predio, que ya era suyo antes del proyecto de vialidad y que la infraestructura hidráulica le impide venderlo o rentarlo.

Afirma que esta es la tercera fuga en el sitio y que, tras las anteriores, le ofrecieron una compensación que nunca recibió.

El aviso consigna como oficinas del organismo las de Cuauhtémoc 27, colonia Centro, con teléfono 1290050, extensiones 1521 y 1522.