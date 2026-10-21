Tequisquiapan, 21 de octubre de 2026.- El Festival Tejedores de Luz llegará a su tercera edición del 28 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales, gastronómicas y artísticas para conmemorar el Día de Muertos y con una afluencia estimada de más de 50 mil visitantes al Pueblo Mágico durante los seis días.

El secretario de Turismo Municipal, Iván Reséndiz, informó que se espera una derrama económica de 27 millones de pesos y una ocupación hotelera de 75 por ciento.

Las actividades se realizarán en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, el Jardín del Arte, el Centro Histórico, el Parque La Pila y la Casa de la Cultura.

Sobre el propósito del encuentro, el funcionario dijo: “Vamos por la tercera edición de este festival que realizamos en Tequisquiapan, con la firme intención de convertir la celebración del Día de Muertos en una propuesta increíble, con una imagen digna de Tequisquiapan y haciendo partícipes a nuestros artesanos”.

El altar monumental de esta edición estará inspirado en el aire, después de que en las ediciones anteriores los elementos centrales fueron el fuego y el agua. A quienes lo visiten se les entregarán rehiletes en los que podrán escribir los nombres de sus seres queridos fallecidos y, con ello, contribuir a la elaboración del altar.

También se instalará el altar Huellitas de Luz en el Jardín del Arte, dedicado a las mascotas y a otros seres sintientes fallecidos. Los asistentes podrán colocar ahí fotografías de sus animales.

La oferta gastronómica incluirá productos de viñedos y queserías, pan de muerto y bebidas calientes. A ello se sumarán espectáculos ancestrales y más de diez altares en el Centro Histórico.

Reséndiz invitó a las familias y a los turistas a visitar Tequisquiapan durante los seis días del festival.