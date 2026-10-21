Tequisquiapan espera 50 mil visitantes en Tejedores de Luz

La tercera edición, del 28 de octubre al 2 de noviembre, prevé 27 millones de pesos de derrama y 75 por ciento de ocupación hotelera.

Presentación del Festival Tejedores de Luz 2026 en Tequisquiapan, con el cartel del evento en pantalla
  • El secretario de Turismo Municipal, Iván Reséndiz, presentó el Festival Tejedores de Luz, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre en Tequisquiapan.
Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 21, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Tequisquiapan, 21 de octubre de 2026.- El Festival Tejedores de Luz llegará a su tercera edición del 28 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales, gastronómicas y artísticas para conmemorar el Día de Muertos y con una afluencia estimada de más de 50 mil visitantes al Pueblo Mágico durante los seis días.

El secretario de Turismo Municipal, Iván Reséndiz, informó que se espera una derrama económica de 27 millones de pesos y una ocupación hotelera de 75 por ciento.

Las actividades se realizarán en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, el Jardín del Arte, el Centro Histórico, el Parque La Pila y la Casa de la Cultura.

Sobre el propósito del encuentro, el funcionario dijo: “Vamos por la tercera edición de este festival que realizamos en Tequisquiapan, con la firme intención de convertir la celebración del Día de Muertos en una propuesta increíble, con una imagen digna de Tequisquiapan y haciendo partícipes a nuestros artesanos”.

El altar monumental de esta edición estará inspirado en el aire, después de que en las ediciones anteriores los elementos centrales fueron el fuego y el agua. A quienes lo visiten se les entregarán rehiletes en los que podrán escribir los nombres de sus seres queridos fallecidos y, con ello, contribuir a la elaboración del altar.

También se instalará el altar Huellitas de Luz en el Jardín del Arte, dedicado a las mascotas y a otros seres sintientes fallecidos. Los asistentes podrán colocar ahí fotografías de sus animales.

La oferta gastronómica incluirá productos de viñedos y queserías, pan de muerto y bebidas calientes. A ello se sumarán espectáculos ancestrales y más de diez altares en el Centro Histórico.

Reséndiz invitó a las familias y a los turistas a visitar Tequisquiapan durante los seis días del festival.

turismo tequisquiapan festival pueblos magicos

Reciente

Unidad médica del IMSS en Querétaro, donde continúan los servicios pese a las manifestaciones de trabajadores del instituto
Querétaro

IMSS sigue atendiendo en Querétaro pese a protestas, dice Salud

La secretaria Martina Pérez Rendón dijo que no tiene confirmación de que hospitales estatales hayan recibido pacientes del IMSS por desabasto.

José Pío X Salgado Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro, habla durante una entrevista
Pedro Escobedo

Gestionan unos 30 mdp para edificio de Fiscalía en Pedro Escobedo

La SDUOP gestiona unos 30 millones de pesos para el inmueble, aún sin confirmar, mientras integra la propuesta presupuestal de 2027.

Zona de los Alcanfores en Querétaro donde se construirá la terminal de pasajeros del tren México-Querétaro
Querétaro

Terminal y paso inferior del tren en Querétaro requieren MIA

Marco del Prete Tercero indicó que el documento de la terminal, en la zona de los Alcanfores, aún no se presenta.

Sala de lactancia en San Juan del Río, uno de los seis lactarios del municipio, equipada con sillón y cambiador
San Juan del Río

Invitan a empresas a abrir más lactarios en San Juan del Río