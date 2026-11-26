Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Con 10 mil 740 bodas y una derrama acumulada de 8 mil 400 millones de pesos en los últimos cinco años, el turismo de romance de Querétaro salió a buscar negocio en Madrid.

La Secretaría de Turismo del estado (SECTUR) participó el 24 y el 25 de noviembre en el Forever Wedding Summit Madrid 2026. En ese encuentro internacional, wedding planners, recintos, productores y proveedores de la industria de bodas y eventos comparten tendencias, forman alianzas y exploran oportunidades de negocio.

Andrea Herrera Lambarri, coordinadora de Turismo de Romance, encabezó la participación queretana. Presentó la variedad de escenarios del estado, sus servicios especializados, su gastronomía, su vitivinicultura y su patrimonio. También habló de las experiencias con las que las parejas y sus invitados pueden completar su estancia.

“Querétaro tiene la capacidad de convertir una celebración en una experiencia que va mucho más allá del día de la boda. Tenemos Patrimonios de la Humanidad, viñedos, gastronomía, haciendas, Pueblos Mágicos y, sobre todo, una cadena de profesionales que trabaja para hacer de cada celebración una experiencia para las parejas y sus invitados”, afirmó la coordinadora.

Herrera Lambarri explicó que el Forever Wedding Summit busca formar, inspirar y conectar a los profesionales de la industria nupcial. La edición 2026 combinó contenidos académicos, experiencias de destino y networking con un encuentro de negocios, en el que profesionales y representantes de los destinos sostuvieron reuniones.

De acuerdo con la coordinadora, durante el evento Querétaro estrechó vínculos con profesionales del mercado español y de otros mercados internacionales.

El objetivo es abrir nuevas oportunidades de comercialización para los prestadores de servicios turísticos especializados en el segmento de romance. Añadió que la presencia en foros internacionales permite mostrar que el estado tiene una oferta integral para quienes buscan una boda de destino.

La participación en Madrid da continuidad a la estrategia estatal de promoción internacional del turismo de romance. Esa actividad deja derrama en hoteles, recintos, restaurantes, viñedos, servicios especializados y otros sectores ligados al turismo.