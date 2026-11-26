México, 26 de noviembre de 2026.- Las exportaciones mexicanas de aceite de oliva crecieron 44.7 por ciento en cuatro años: pasaron de 8.5 millones de dólares (mdd) en 2021 a 12.3 mdd en 2025.

Más de ocho de cada diez dólares de esas ventas vinieron de un mismo comprador. Estados Unidos concentró 85.5 por ciento del valor exportado en ese periodo.

Los datos los difundió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) con motivo del Día Mundial del Olivo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo proclamó para cada 26 de noviembre.

Entre 2021 y 2025, el país envió al exterior 8 mil 803 toneladas de aceite de oliva por 65 mdd.

El volumen creció casi al mismo ritmo que el valor. Los envíos pasaron de mil 25 a mil 456 toneladas, 42.1 por ciento más. En dinero, la dependencia calculó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 9.6 por ciento.

Un comprador dominante

El mercado estadounidense se quedó con 85.5 por ciento del valor exportado entre 2021 y 2025. España fue el segundo destino, muy por detrás, con 9.7 por ciento. El resto se repartió en fracciones menores: República Dominicana, 1.6 por ciento; Guatemala, 0.9; Japón, 0.4; Belice, 0.3, y Costa Rica, una proporción similar.

Las aceitunas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, también ganaron terreno, aunque en una escala mucho menor. Su valor de exportación subió de 56 mil a 78 mil dólares entre 2021 y 2025, un aumento de 40 por ciento con una TMCA de 8.7 por ciento.

En volumen, los envíos casi se triplicaron: pasaron de 15 a 41 toneladas.

En este producto, el primer comprador no fue Estados Unidos sino Cuba, con 41.5 por ciento del valor exportado. Le siguieron Perú, con 19.8 por ciento; Estados Unidos, con 10.6; España, con 9.5, y Honduras, con 4.1. Hong Kong y otros mercados se repartieron el resto.

Sonora, el principal olivar del país

México cosechó 27 mil 879 toneladas de aceituna en 2025, con un valor de 350 millones 723 mil pesos. Sonora aportó 18 mil 476 toneladas, dos de cada tres del total nacional. Le siguieron Baja California, con 6 mil 724, y Tamaulipas, con 2 mil 412.

Esas tres entidades reunieron 99 por ciento de la cosecha. El cultivo también tuvo presencia en Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco.

AGRICULTURA, a cargo de Columba López Gutiérrez, atribuyó el desempeño exportador a las y los olivicultores y al resto de la cadena productiva: agroindustrias, personal técnico y comercializadores. La dependencia también destacó el valor ambiental del cultivo.

Según la dependencia, los olivares ayudan a frenar la erosión del suelo, capturan carbono y favorecen el desarrollo rural sostenible y una alimentación saludable.

Crece más que el mercado mundial

Aun con ese avance, México tiene un peso modesto en el comercio mundial del aceite de oliva. Las exportaciones globales sumaron 11 mil 111 mdd en 2025, 30.7 por ciento más que los 8 mil 499 mdd de 2021, un ritmo menor que el mexicano.

Entre 2021 y 2025, el país ocupó el lugar 24 por valor promedio de exportación, con 13 mdd anuales.