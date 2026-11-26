Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Entre los asistentes de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, un hombre empujaba e insultaba a la gente. Para los agentes de la Policía Estatal (POES), esa conducta parecía una maniobra de distracción, y lo detuvieron.
Muy cerca de ahí, en un vehículo, estaban sus acompañantes con varios teléfonos celulares. Algunos coincidían con equipos que asistentes habían denunciado como robados.
La intervención ocurrió durante el operativo de seguridad que se mantiene en el recinto ferial. Los policías ubicaron el vehículo mientras atendían la detención del hombre; los teléfonos estaban en poder de quienes lo acompañaban.
Las siete personas, originarias del Estado de México, fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
La autoridad investigará si el grupo está relacionado con robos de celulares cometidos en la feria con una modalidad que aprovecha las aglomeraciones: mientras una persona provoca empujones o discusiones, otras sustraen los teléfonos sin que las víctimas lo noten.
La indagatoria no se limita a Querétaro. También buscará establecer si el grupo tiene relación con hechos similares en otras ferias del país.