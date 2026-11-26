Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Para el Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, los donadores voluntarios son fundamentales: de ellos depende que los hospitales tengan sangre para atender las emergencias de cada día.
Por eso el servicio busca donadores con la campaña Código Rojo, Salvando Vidas.
La convocatoria se centra en la donación altruista, la que una persona hace por voluntad propia. El personal del HGR No. 1 pidió a la población sensibilizarse sobre esta forma de donar.
El IMSS la presenta como una oportunidad para salvar vidas y atender emergencias médicas.
El Instituto incluye la campaña entre las acciones que realiza en Querétaro en beneficio de la población derechohabiente.
Para participar, primero hay que registrarse en bancodesangre.imss.gob.mx.
En ese sitio cada persona interesada crea su registro, agenda la cita para acudir al Banco de Sangre y consulta los requisitos que debe cumplir antes de presentarse.