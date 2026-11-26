Hanói, Vietnam, 26 de noviembre de 2026.- México les compra a sus socios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) más del doble de lo que les vende. De enero a septiembre, las exportaciones mexicanas a esos países sumaron 31 mil millones de dólares, mientras que las importaciones superaron los 88 mil millones.

Con esa brecha sobre la mesa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió en la capital vietnamita que esas naciones abran sus mercados a los productos mexicanos.

Ebrard representa a México en la reunión ministerial del TIPAT, que se celebra este jueves y viernes en Hanói. Lo acompañan el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer.

La reunión tiene este año dos invitados: la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Su presencia la vuelve uno de los encuentros de comercio internacional más relevantes del año.

El tratado agrupa a 12 países de Asia, Europa y América, que en conjunto representan alrededor del 15 % del PIB mundial y el 22 % del comercio global: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Ante ministros de Comercio y empresarios, Ebrard insistió en que México necesita equilibrar el intercambio, sobre todo con las naciones del Sudeste Asiático, “porque nosotros importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”.

En un foro con empresarios y sus homólogos, el secretario advirtió que el proteccionismo crece en varios países y que hoy hay tensiones geopolíticas que no existían hace diez años.

Ante ese panorama, dijo que la prioridad de México será endurecer la aplicación de las reglas de origen y garantizar la trazabilidad de los productos para impedir la triangulación ilegal.

“No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación (transhipment) u otras prácticas”, sostuvo.

Más tarde precisó el propósito de esa vigilancia: “Que haya trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué, cumplir lo que dice en el propio tratado, las reglas de origen, por eso es tan importante el Hecho en México”.

La agenda mexicana en Hanói no se quedó en la defensa comercial. Ebrard planteó a los países del TIPAT invertir y producir en conjunto para aprovechar el auge del sector electrónico: “Podemos promover empresas conjuntas, por ejemplo, en electrónica y en la revolución digital”.

En un mensaje por separado, el secretario resumió lo que México busca con su participación en el tratado: “Todo esto significa inversión extranjera, significa empleo, significa bienestar y por eso estamos aquí, defendiendo la postura de México”.