Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Quienes viven en la calle Invierno o transitan por ella, en la capital queretana, sabrán el próximo miércoles cómo se organizará la movilidad durante las obras del tren México-Querétaro.

Ese día se presentará el plan operativo de movilidad para la zona, adelantó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

El anuncio se hará en una rueda de prensa con Néstor Núñez, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ahí se darán a conocer las acciones que se aplicarán en coordinación con el municipio de Querétaro. «Estaremos presentando ahora el plan de movilidad en coordinación con el municipio que vamos a realizar», dijo Gudiño.

La SICT encabeza las tareas para informar sobre el proyecto, y el Gobierno estatal acompaña y apoya esos trabajos. El secretario destacó que en las reuniones y actividades relacionadas con la obra también participa la Agrupación de Ingenieros Militares.

Gudiño reconoció que todavía hay personas que no conocen los alcances de la obra, aunque ya se ha trabajado con distintos grupos de habitantes. Según dijo, la presentación dará detalles más precisos sobre las intervenciones en la calle Invierno y servirá para resolver las dudas que aún tiene la ciudadanía.

Mientras llega el miércoles, seguirán las reuniones con vecinos de la zona para mantenerlos al tanto del avance del proyecto ferroviario.