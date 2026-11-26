Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) abrió la convocatoria de dos posgrados: su nueva Maestría en Inteligencia Artificial y una Especialidad en Ciberseguridad que se cursa en un año y da la posibilidad de obtener el grado de maestría. Las clases de los dos programas empiezan en mayo de 2027.
La convocatoria está dirigida a profesionistas que buscan desarrollar conocimientos y habilidades en seguridad digital, en análisis de datos o en la aplicación de tecnologías inteligentes a la ingeniería, tres campos que se reparten entre ambos programas.
En la especialidad, el plan de estudios incluye la gestión de centros de seguridad, la administración de riesgos tecnológicos, la ciberinteligencia y la ciberdefensa.
La maestría se divide en dos orientaciones. La de análisis de datos trabaja con inteligencia de negocios, finanzas y reconocimiento de patrones; la de aplicación a la ingeniería se enfoca en aprendizaje automático, automatización de procesos y control y monitoreo inteligente.
Con estos programas, la UTEQ amplía una oferta de posgrado que ya incluía las maestrías en Ingeniería para la Manufactura Inteligente, Economía Circular y Dirección Logística y Cadena de Suministro Sostenible.
En conjunto, sus programas abarcan la tecnología, la industria y la gestión de procesos.
El registro se hace en www.uteq.edu.mx y está abierto hasta antes del 15 de marzo de 2027. Los informes se atienden por WhatsApp en el 442 284 2038, por correo en posgrados@uteq.edu.mx y en la Dirección de Posgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico de la universidad.