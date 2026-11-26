Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Los servicios inmobiliarios y de alquiler aportaron más de 45 mil millones de pesos a la economía de Querétaro en 2024. Esa cifra equivale al 7.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.
La dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, ante los agentes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (AMPI), que se reunieron para conmemorar el Día del Profesional Inmobiliario.
La gran mayoría de los negocios del ramo son pequeños. Según el secretario, en el estado hay más de mil 700 establecimientos dedicados a los servicios inmobiliarios, y el 93 por ciento son microempresas.
La AMPI Querétaro entregó un reconocimiento de agradecimiento al titular de la SEDESU.
Del Prete Tercero relacionó el trabajo de esos negocios con la llegada de inversiones a la entidad. Desde su punto de vista, los agentes inmobiliarios ayudan a que los proyectos se concreten porque dan certeza a quienes llegan al estado.
Los llamó promotores de Querétaro, generadores de confianza y facilitadores de la inversión, y dijo que participan en muchas de las decisiones que se toman en el estado.
Para el funcionario, la relación es directa: "Ahí es donde ustedes desempeñan un papel fundamental: cada empresa que busca instalarse en Querétaro necesita un espacio para desarrollar sus actividades; cada trabajador que llega a nuestro estado necesita un lugar para vivir, y cada emprendedor necesita un espacio para iniciar su negocio", puntualizó.
Fotografía oficial del Día del Profesional Inmobiliario de la AMPI Querétaro.
El secretario también habló de la responsabilidad que implica el oficio. Dijo que los agentes no solo venden propiedades: asesoran a personas que muchas veces toman la decisión patrimonial más importante de su vida.
La presidenta de la AMPI Querétaro, Alicia Rodríguez Aguilar, se centró en la preparación de los agremiados. Afirmó que la capacitación, la certificación y la actualización son de suma importancia para ellos, porque deben usar la tecnología con ética y transparencia para dar un mejor servicio a sus clientes.