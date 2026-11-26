Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Dos mujeres quedaron detenidas después de un cateo en un inmueble de la colonia Leandro Valle, en Morelia. En la diligencia también se aseguraron varias bolsas con presunto narcótico y 25 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

La orden de cateo salió de una investigación por delitos contra la salud. La ejecutó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en un operativo interinstitucional con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil (GC).

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) aseguraron hierba verde seca con características de marihuana, además de una pipa y un triturador.

Los dos objetos tenían residuos de la misma hierba. Junto con los cartuchos, la Fiscalía aseguró otros indicios que, según la institución, estarían relacionados con actividades ilícitas. Como parte de las actuaciones ministeriales, también quedó asegurado un vehículo Volkswagen Jetta.

Las detenidas fueron identificadas como Jennifer Chavely "N" y Shandira Saharai "N". Las dos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, con todo lo asegurado, para que se determine su situación jurídica.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.

La Fiscalía informó que seguirá con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.