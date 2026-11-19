Tarímbaro, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- En un cateo en una vivienda del fraccionamiento Real Hacienda, en Tarímbaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un cartel con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales y una pieza de madera con la leyenda «Comando JR». En el lugar fue detenido un hombre de 21 años.

La orden de cateo se cumplió como parte de investigaciones por delitos contra la salud. El detenido fue identificado como Ernesto Samuel “N”. En el inmueble, la Fiscalía encontró nueve envoltorios con una sustancia granulosa con características de metanfetamina y dos recipientes con hierba verde que, al parecer, es marihuana.

En la casa también había un arma de fuego calibre .38 Súper con tres cartuchos del mismo calibre, nueve casquillos percutidos calibre .50 y un cañón de escopeta.

Los agentes encontraron además una mochila con pasamontañas y equipo táctico, junto a dos piezas de madera; una de ellas es la que tenía la leyenda.

Otros objetos asegurados fueron siete teléfonos celulares, dos básculas tipo gramera y dinero en efectivo, cuyo monto no se dio a conocer. Según la dependencia, estos objetos y el cartel serán analizados dentro de las investigaciones.

El detenido y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público. Esa autoridad buscará determinar si Ernesto Samuel “N” está relacionado con otros hechos delictivos y resolverá su situación jurídica conforme a derecho.