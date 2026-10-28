Aseguran 97 tragamonedas en seis cateos en La Piedad, Michoacán

Agentes del Ejército, la Fiscalía, la Guardia Civil y la Guardia Nacional frente a una lona del Plan Michoacán

Los cateos se realizaron en las colonias Perros Bravos, Centro, Tres Estrellas y El Ensueño, en La Piedad.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 28, 2026
Mariana Torres García

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La Piedad, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que ejecutó seis órdenes de cateo en distintos inmuebles de La Piedad, donde aseguró 97 máquinas tragamonedas y diversos indicios de sustancias ilícitas.

Las diligencias se realizaron de forma simultánea en inmuebles de las colonias Perros Bravos, Centro, Tres Estrellas y El Ensueño, esta última en la localidad de Cuitzillo.

En uno de los domicilios de la zona Centro, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron una bolsa con hierba verde con características de marihuana y residuos de al parecer metanfetamina, que fueron embalados para su análisis pericial.

La dependencia precisó que las acciones derivaron de trabajos de investigación enfocados en el combate de actividades ilícitas y que se efectuaron tras obtener las órdenes judiciales expedidas por un Juez de Control. Las diligencias fueron encabezadas por la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal.

En los operativos participaron la Guardia Civil (GC), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los inmuebles y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas de investigación correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

Con estas acciones, la FGE reiteró su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para combatir el delito y salvaguardar la tranquilidad de la población.

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