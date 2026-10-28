Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La exposición Expanded Tradition. Contemporary Craft Practices in Mexico presenta en Doha, Qatar, 106 piezas de 26 participantes, entre personas artesanas y colectivos, procedentes de 12 entidades federativas. Se exhibe en M7, centro de diseño e innovación, del 27 de octubre al 26 de diciembre de 2026.

La presentan Qatar Museums y Years of Culture, en el marco del Año de la Cultura Qatar–Canadá–México 2026.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), vinculó a las personas artesanas que participan en la muestra.

De acuerdo con la dependencia, la presencia territorial del FONART, su conocimiento de las distintas tradiciones artesanales del país y las relaciones de confianza construidas con las comunidades creadoras contribuyeron a establecer los vínculos necesarios para reunir una muestra representativa de la diversidad y la riqueza del arte popular mexicano.

Sobre la participación del FONART en la exposición, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló:

“Queremos que el arte popular mexicano tenga una presencia cada vez mayor en el mundo, con pleno reconocimiento a las personas y comunidades que lo crean.

La participación de Fonart en esta exposición en Qatar responde a ese compromiso: aprovechar los vínculos construidos con las comunidades artesanas para abrir espacios internacionales que reconozcan sus conocimientos, su autoría y su capacidad de creación e innovación”.

La participación pone de manifiesto, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, la importancia de contar con una institución pública que mantiene una relación directa y permanente con las personas artesanas, reconoce sus procesos creativos y promueve oportunidades para que su trabajo trascienda los ámbitos locales y nacionales.

La muestra incluye cerámica, textiles, joyería, fibras naturales, madera, laca, mobiliario, indumentaria y calzado. Sus cinco núcleos temáticos abordan la transmisión de los saberes, la invención material, la memoria del territorio, la identidad que se expresa en la vestimenta y las posibilidades futuras de las prácticas artesanales.

Con curaduría de Ana Elena Mallet y diseño museográfico de LANZA Atelier, la exposición presenta a la tradición artesanal como un patrimonio vivo: las técnicas y los materiales reproducen formas del pasado y crean nuevas expresiones vinculadas con la identidad, el territorio y la vida contemporánea.

Participan creadoras, creadores y colectivos de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Entre las expresiones culturales representadas se encuentran las mazatecas, nahuas, purépechas, rarámuris, tsotsiles y zapotecas.

Para la dependencia, la colaboración representa una oportunidad de fortalecer la presencia del arte popular mexicano en el mundo, reconocer a quienes preservan y transforman sus conocimientos y propiciar nuevos espacios de encuentro entre las comunidades artesanales y los públicos internacionales.