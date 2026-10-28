Arte popular mexicano llega a Qatar con 106 piezas

Expanded Tradition se presenta del 27 de octubre al 26 de diciembre en M7, con obra de 26 participantes y colectivos de 12 entidades federativas.

Cerámica, indumentaria bordada, collar de filigrana con ámbar y rebozo con plumas que forman parte de la exposición Expanded Tradition de artesanía mexicana en Doha, Qatar

La exposición Expanded Tradition reúne en Doha 106 piezas de 26 personas artesanas y colectivos de 12 entidades del país, entre cerámica, textiles, joyería e indumentaria; permanece en M7 hasta el 26 de diciembre de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La exposición Expanded Tradition. Contemporary Craft Practices in Mexico presenta en Doha, Qatar, 106 piezas de 26 participantes, entre personas artesanas y colectivos, procedentes de 12 entidades federativas. Se exhibe en M7, centro de diseño e innovación, del 27 de octubre al 26 de diciembre de 2026.

La presentan Qatar Museums y Years of Culture, en el marco del Año de la Cultura Qatar–Canadá–México 2026.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), vinculó a las personas artesanas que participan en la muestra.

De acuerdo con la dependencia, la presencia territorial del FONART, su conocimiento de las distintas tradiciones artesanales del país y las relaciones de confianza construidas con las comunidades creadoras contribuyeron a establecer los vínculos necesarios para reunir una muestra representativa de la diversidad y la riqueza del arte popular mexicano.

Sobre la participación del FONART en la exposición, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló:

“Queremos que el arte popular mexicano tenga una presencia cada vez mayor en el mundo, con pleno reconocimiento a las personas y comunidades que lo crean.

La participación de Fonart en esta exposición en Qatar responde a ese compromiso: aprovechar los vínculos construidos con las comunidades artesanas para abrir espacios internacionales que reconozcan sus conocimientos, su autoría y su capacidad de creación e innovación”.

La participación pone de manifiesto, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, la importancia de contar con una institución pública que mantiene una relación directa y permanente con las personas artesanas, reconoce sus procesos creativos y promueve oportunidades para que su trabajo trascienda los ámbitos locales y nacionales.

La muestra incluye cerámica, textiles, joyería, fibras naturales, madera, laca, mobiliario, indumentaria y calzado. Sus cinco núcleos temáticos abordan la transmisión de los saberes, la invención material, la memoria del territorio, la identidad que se expresa en la vestimenta y las posibilidades futuras de las prácticas artesanales.

Con curaduría de Ana Elena Mallet y diseño museográfico de LANZA Atelier, la exposición presenta a la tradición artesanal como un patrimonio vivo: las técnicas y los materiales reproducen formas del pasado y crean nuevas expresiones vinculadas con la identidad, el territorio y la vida contemporánea.

Participan creadoras, creadores y colectivos de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Entre las expresiones culturales representadas se encuentran las mazatecas, nahuas, purépechas, rarámuris, tsotsiles y zapotecas.

Para la dependencia, la colaboración representa una oportunidad de fortalecer la presencia del arte popular mexicano en el mundo, reconocer a quienes preservan y transforman sus conocimientos y propiciar nuevos espacios de encuentro entre las comunidades artesanales y los públicos internacionales.

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