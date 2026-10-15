Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- Teresa Aguilar Celedonio, originaria de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, recibió el Galardón Presidencial, máximo reconocimiento del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026, por Nuestras raíces, una obra en papel amate decorada con tinta china que representa tradiciones y costumbres del Alto Balsas.

La LI edición del concurso reunió 712 obras de 22 entidades federativas y 22 pueblos indígenas, de acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Tras la evaluación del jurado se otorgaron 123 premios en distintas categorías y cinco reconocimientos a la trayectoria artesanal durante la ceremonia que la dependencia celebró en el Museo Nacional de Antropología a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

El certamen entregó también tres Galardones Nacionales a creadoras y creadores de Oaxaca, Tlaxcala y Guanajuato. Melisa Hernández Marcial, de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, fue reconocida por Traje tradicional completo, elaborado en algodón tejido y brocado en telar de cintura con tintes naturales.

Isaac Netzahualcoyotl Cabrera, de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, obtuvo el galardón por La hojarasca, un sarape de lana tejido en telar de pedal.

J. Guadalupe Velázquez Galván, de Apaseo el Alto, Guanajuato, recibió el reconocimiento por Retablo de Arcángeles, realizado en madera tallada. La premiación también distinguió trabajos en textiles, alfarería, cerámica, madera, metal, fibras vegetales, laca y papel.

En los Premios Especiales se distinguieron tres propuestas que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, reflejan distintas maneras de conservar y renovar las técnicas artesanales.

La mejor obra en técnica y material, con aplicación de tintes naturales, fue Shte, una blusa de algodón tejida y brocada en telar de cintura, procedente de Venustiano Carranza, Chiapas, que incorpora elementos relacionados con la tierra, la milpa, la lluvia y las estrellas.

La mejor obra tradicional de rescate antiguo correspondió a una olla tradicional de barro modelado, originaria de Vista Hermosa, Atlahuilco, Veracruz.

El premio a la mejor obra de innovación y diseño con tradición fue para El viaje Wirikuta, un cuadro de arte wixárika elaborado con algodón y cera de Campeche, procedente de la Ciudad de México.

El concurso galardonó también cinco trayectorias artesanales vinculadas con la alfarería y la cerámica, los textiles, la cartonería y las técnicas de maque y laca.

La Secretaría de Cultura las presentó como una forma de valorar los conocimientos adquiridos y transmitidos a lo largo de generaciones.

En representación de la dependencia, la directora general del Fonart, Sonya Santos Garza, destacó el compromiso institucional de acompañar a las comunidades artesanas y favorecer la continuidad de sus conocimientos.

Santos Garza señaló que la institución también contribuye al bienestar de las personas artesanas. “Nuestro trabajo también busca contribuir a su bienestar integral, fortaleciendo las condiciones que permitan que estos conocimientos y formas de creación continúen vivos y puedan seguir pasando de una generación a otra”, afirmó.

La directora de Fomento Cultural Banamex, Natalia Pollak Bianchi, destacó que los reconocimientos permiten identificar a las personas detrás de cada creación y valorar las técnicas y los territorios de los que provienen.

“En un mercado, una pieza suele identificarse por su técnica o por su lugar de origen. Casi nunca se dice quién la realizó. En este premio cada obra llega con el nombre de su autor, de su taller y de su comunidad”, afirmó.

Pollak recordó que cada pieza representa semanas o meses de preparación, aprendizaje y perfeccionamiento, por lo que recibir un galardón contribuye a visibilizar la autoría y el valor del trabajo artesanal.

El director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit García Peña, reconoció la presencia de las y los creadores, quienes dieron un sentido especial a la ceremonia.

El premio contó con el apoyo del Banco Nacional de México, mediante Fomento Cultural Banamex, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por conducto del Museo Nacional de Antropología.

Las obras ganadoras pueden conocerse desde el 15 de octubre de 2026 en la sala Guillermo Bonfil del Museo Nacional de Culturas Populares.