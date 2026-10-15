Día Nacional del Amaranto: México superó 7 mil toneladas en 2025

Puebla, con más de 4,080 toneladas, y Tlaxcala, con más de 2,292, fueron los principales estados productores del cultivo, según cifras de la DGSIAP.

Granos de amaranto en una cuchara de madera junto a inflorescencias rojas de la planta, cultivo cuya producción en México superó las 7 mil toneladas en 2025.

Puebla, con más de 4,080 toneladas, y Tlaxcala, con más de 2,292, encabezaron en 2025 la producción nacional de amaranto, que superó las 7 mil toneladas, según la DGSIAP.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 15, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La producción nacional de amaranto superó las 7 mil toneladas en 2025, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural difundió con motivo del Día Nacional del Amaranto.

Puebla registró más de 4,080 toneladas y Tlaxcala más de 2,292, los dos estados que la dependencia identifica como principales productores del cultivo.

La Secretaría atribuyó el volumen nacional a productoras y productores de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de un cultivo ancestral, domesticado por los antiguos pueblos de México, que sigue presente en el campo del país.

Agricultura recordó que, para los pueblos mesoamericanos, el amaranto era un alimento de gran valor cultural y espiritual, y que los mexicas lo utilizaban en ceremonias religiosas para elaborar figuras de sus deidades.

En náhuatl se le conoce como huautli, término que la Secretaría traduce como la partícula más pequeña dadora de vida.

La dependencia añadió que la NASA lo reconoció como uno de los alimentos de origen vegetal con mayores cualidades para la nutrición humana, por su aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

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