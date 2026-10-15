Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La producción nacional de amaranto superó las 7 mil toneladas en 2025, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural difundió con motivo del Día Nacional del Amaranto.

Puebla registró más de 4,080 toneladas y Tlaxcala más de 2,292, los dos estados que la dependencia identifica como principales productores del cultivo.

La Secretaría atribuyó el volumen nacional a productoras y productores de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de un cultivo ancestral, domesticado por los antiguos pueblos de México, que sigue presente en el campo del país.

Agricultura recordó que, para los pueblos mesoamericanos, el amaranto era un alimento de gran valor cultural y espiritual, y que los mexicas lo utilizaban en ceremonias religiosas para elaborar figuras de sus deidades.

En náhuatl se le conoce como huautli, término que la Secretaría traduce como la partícula más pequeña dadora de vida.

La dependencia añadió que la NASA lo reconoció como uno de los alimentos de origen vegetal con mayores cualidades para la nutrición humana, por su aporte de proteínas, vitaminas y minerales.