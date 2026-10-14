Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- El kilogramo de zanahoria se vendió en México entre 8 y 31.90 pesos durante la semana del 5 al 9 de octubre, de acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de su programa Quién es Quién en los Precios.

La Profeco dividió el registro en dos variedades de la hortaliza. En la zanahoria de tamaño grande, el precio promedio nacional fue de 14.31 pesos por kilo, con un mínimo de 9.90 y un máximo de 27 pesos.

Ese mínimo apareció en dos tiendas de autoservicio de Culiacán, Sinaloa: Ley Express sucursal Lola Beltrán y Ley sucursal Tres Ríos. En el extremo opuesto, Bodega Aurrera sucursal Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, la ofreció a 27 pesos.

Entre una y otra tienda hubo 17.10 pesos de diferencia por el mismo kilo.

En la zanahoria mediana la brecha fue mayor. El precio promedio nacional se ubicó en 14.79 pesos, con un rango que fue de 8 a 31.90 pesos por kilogramo.

El precio más bajo de esta variedad se registró en la Central de Abasto de la Ciudad de México, a 8 pesos. El más caro se exhibió en Súper Kompras sucursal Tollocan, en Toluca, Estado de México, a 31.90 pesos: casi cuatro veces más.

La zanahoria mediana resultó, en promedio, 48 centavos más cara que la grande.

El monitoreo coincide con una baja en el precio de la hortaliza. Según el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo cotidiano en los hogares mexicanos, la zanahoria registró una disminución de 2.47% en sus precios.

La Profeco describió a la zanahoria como una de las verduras con mayor presencia en las cocinas mexicanas, utilizada en jugos y en platillos salados o dulces. La dependencia destacó que es baja en calorías y que su aporte de vitaminas y minerales favorece la visión, la regeneración de la piel y el sistema inmunitario.

Los precios por establecimiento pueden consultarse en el portal Quién es Quién en los Precios, en qqp.profeco.gob.mx, herramienta con la que la Profeco busca que las personas consumidoras comparen antes de comprar y ejerzan un consumo responsable.