Un recipiente puede verse perfectamente bien y aun así no ser seguro sólo porque pasó demasiado tiempo fuera del frío. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del USDA indica que los alimentos perecederos no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas, o una hora cuando el ambiente supera los 32 °C. Ese dato muestra que la conservación empieza antes de cerrar la puerta.

Sin embargo, también importa qué sucede dentro. El refrigerador no tiene la misma temperatura en cada estante y la puerta recibe cambios constantes cuando se abre. Acomodar los productos por costumbre, sin considerar esas diferencias, puede reducir su duración, afectar su textura o favorecer derrames y contaminación cruzada.

Al evaluar la organización de modelos top freezer, bottom mount o French door de LG, Mabe, Samsung, Whirlpool, Hisense y Bosch, un refrigerador LG es un ejemplo de los equipos que ofrecen distintas configuraciones de estantes y cajones. Ninguna distribución funciona por sí sola si los alimentos se acomodan sin criterio.

Tapar los recipientes evita que la comida pierda humedad, absorba olores o quede expuesta a derrames dentro del refrigerador. rotativo.com.mx

Un termómetro interno puede ayudar a detectar diferencias que no se perciben al tocar un envase. Mantener el refrigerador a 4 °C o menos es la recomendación general del USDA para conservar alimentos perecederos en frío

La carne cruda arriba es un riesgo evitable

Guardar la carne cruda en los estantes superiores parece cómodo porque queda a la vista, pero aumenta el riesgo de que sus jugos goteen sobre alimentos listos para consumir. Una filtración pequeña puede alcanzar frutas, recipientes abiertos o sobras que ya no recibirán cocción posterior.

La solución es usar recipientes cerrados o una charola que contenga posibles derrames y colocar la carne en una zona baja. No se trata de llenar el refrigerador con envases innecesarios, sino de crear una barrera entre alimentos crudos y preparados.

También es mejor organizar según el orden de uso. Los productos con fechas más próximas pueden quedar al frente, siempre sin bloquear las salidas de aire. Así se reduce tanto el desperdicio como la necesidad de mover todo cada vez que se busca algo.

Los alimentos crudos requieren además tiempos de almacenamiento limitados. La carne molida y las aves crudas suelen tener una ventana de uno a dos días bajo refrigeración, de acuerdo con las guías de conservación del USDA.

La puerta del refrigerador recibe aire templado cada vez que se abre, por lo que su temperatura varía más que en el fondo de los estantes. rotativo.com.mx

La puerta no es el mejor lugar para los lácteos

La leche en la puerta es uno de los hábitos más comunes porque el compartimento parece diseñado para botellas. El problema es que esa zona recibe aire templado cada vez que se abre, por lo que la temperatura puede variar más que en el fondo de los estantes.

Para conservar mejor leche, yogurt, crema y otros productos sensibles, conviene dejarlos dentro del gabinete, preferentemente en una zona estable y no pegados a la pared posterior. La puerta puede reservarse para condimentos, bebidas o productos con mayor tolerancia a esos cambios.

En un refrigerador LG, como en equipos de otras marcas con compartimentos interiores definidos, la distribución de estantes permite dejar los lácteos en zonas menos expuestas a las variaciones de temperatura. Revisar esa disposición ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible.

No basta con revisar la fecha de caducidad. Un alimento puede perder calidad antes si se expone de forma repetida a variaciones de temperatura. El orden interno es parte de la conservación, no sólo una cuestión estética.

Verduras y comida caliente: dos errores opuestos

Las verduras fuera del cajón suelen deshidratarse más rápido o recibir una corriente directa de aire frío. Hojas verdes, hierbas y frutas delicadas se benefician de un espacio que ayuda a conservar cierta humedad y las aleja de zonas donde podrían congelarse.

El cajón no debe convertirse en un depósito sin orden. Separar los productos en bolsas perforadas o recipientes adecuados, retirar piezas dañadas y no comprimir las hojas facilita que duren mejor. También evita que un alimento con humedad excesiva afecte al resto.

El error contrario es guardar comida caliente apenas se retira de la estufa. Un recipiente muy caliente eleva temporalmente la temperatura interior y obliga al sistema a trabajar más para recuperar el frío. Lo más útil es dividir preparaciones grandes en recipientes poco profundos para que bajen de temperatura con mayor rapidez.

Esperar demasiado tampoco es una solución. Los alimentos perecederos no deben quedarse en la mesa durante horas. La clave es porcionar, enfriar de forma razonable y refrigerar sin convertir el interior del equipo en una fuente de calor.

Dejar recipientes abiertos altera más que el olor

La comida sin tapar pierde humedad, absorbe olores y queda expuesta a posibles derrames o contactos no deseados. Un recipiente cerrado, una tapa ajustada o un empaque adecuado ayuda a conservar textura y evita que los aromas intensos se mezclen.

Este hábito también simplifica la limpieza. Un refrigerador con restos de salsa, caldo o líquidos pegados requiere más mantenimiento y puede transmitir olores a otros alimentos. Limpiar los derrames de inmediato y revisar los recipientes una vez por semana mantiene el orden sin grandes esfuerzos.

No hay que llenar cada estante hasta el límite. Dejar pequeños espacios permite que el aire circule, hace más visible lo que está por consumirse y reduce la tentación de apilar recipientes inestables.

El orden de hoy evita desperdicios mañana

Quien ya ha tirado lechuga congelada, leche agria o una preparación que absorbió todos los olores sabe que el problema no siempre es el refrigerador. A menudo, una reorganización sencilla cambia la forma de conservar los alimentos y de aprovechar las compras.