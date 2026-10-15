Corregidora, 15 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Corregidora aprobó 30 propuestas de sus nueve Consejos Ciudadanos y 20 de ellas ya se concretaron en acciones, actividades y eventos, de acuerdo con el balance de la administración que encabeza el alcalde Chepe Guerrero.
Son dos de cada tres propuestas aprobadas; las otras 10 siguen sin concretarse.
El municipio presenta el avance como muestra del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno y sostiene que la participación de los Consejos Ciudadanos fomenta la colaboración de la población en la creación de políticas públicas.
Entre las propuestas ya realizadas está Talentos sin Límites, con la que se reconocieron trayectorias destacadas de personas con discapacidad en categorías como deporte, emprendimiento y cultura. Sus principales objetivos fueron visibilizar a ese sector y resaltar sus aportaciones a la sociedad.
Otra de las acciones fue una exhibición del grupo táctico K9 de la Secretaría de Seguridad Pública.
La relación incluye también pláticas de prevención de enfermedades crónicas, pláticas de cuidado de las mascotas, un protocolo de paz en el deporte, capacitación en primeros auxilios, la segunda edición del Truequefest y un cómic pedagógico para promover la seguridad con alumnos de educación básica, entre otras.
Los Consejos Ciudadanos de Corregidora también participaron con sus homólogos a nivel estatal, sobre todo en temas de juventud y seguridad.
Corregidora cuenta con nueve Consejos Ciudadanos, que reúnen a 55 consejeras y consejeros. Todos ingresaron mediante la convocatoria abierta que se realizó en 2025.
Sus integrantes proponen iniciativas en seguridad, salud, educación, juventud, personas con discapacidad, turismo, deporte, medio ambiente, bienestar animal y adultos mayores.
De acuerdo con el municipio, la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social fortalece con ellos un espacio de diálogo, escucha y aportación de propuestas de la ciudadanía, desde el que se crean programas para atender las necesidades de la población.