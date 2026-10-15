Corregidora concreta 20 de 30 propuestas de Consejos Ciudadanos

Hay reconocimientos a personas con discapacidad, una exhibición del grupo K9, pláticas sobre enfermedades crónicas y mascotas, y la segunda edición del Truequefest.

Decenas de personas posan en grupo en una escalinata de piedra durante un acto de los Consejos Ciudadanos de Corregidora

Los nueve Consejos Ciudadanos de Corregidora reúnen a 55 consejeras y consejeros que ingresaron por convocatoria abierta en 2025.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 15 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Corregidora aprobó 30 propuestas de sus nueve Consejos Ciudadanos y 20 de ellas ya se concretaron en acciones, actividades y eventos, de acuerdo con el balance de la administración que encabeza el alcalde Chepe Guerrero.

Son dos de cada tres propuestas aprobadas; las otras 10 siguen sin concretarse.

El municipio presenta el avance como muestra del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno y sostiene que la participación de los Consejos Ciudadanos fomenta la colaboración de la población en la creación de políticas públicas.

Entre las propuestas ya realizadas está Talentos sin Límites, con la que se reconocieron trayectorias destacadas de personas con discapacidad en categorías como deporte, emprendimiento y cultura. Sus principales objetivos fueron visibilizar a ese sector y resaltar sus aportaciones a la sociedad.

Otra de las acciones fue una exhibición del grupo táctico K9 de la Secretaría de Seguridad Pública.

La relación incluye también pláticas de prevención de enfermedades crónicas, pláticas de cuidado de las mascotas, un protocolo de paz en el deporte, capacitación en primeros auxilios, la segunda edición del Truequefest y un cómic pedagógico para promover la seguridad con alumnos de educación básica, entre otras.

Los Consejos Ciudadanos de Corregidora también participaron con sus homólogos a nivel estatal, sobre todo en temas de juventud y seguridad.

Corregidora cuenta con nueve Consejos Ciudadanos, que reúnen a 55 consejeras y consejeros. Todos ingresaron mediante la convocatoria abierta que se realizó en 2025.

Sus integrantes proponen iniciativas en seguridad, salud, educación, juventud, personas con discapacidad, turismo, deporte, medio ambiente, bienestar animal y adultos mayores.

De acuerdo con el municipio, la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social fortalece con ellos un espacio de diálogo, escucha y aportación de propuestas de la ciudadanía, desde el que se crean programas para atender las necesidades de la población.

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