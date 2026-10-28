España, 28 de octubre de 2026.- Al menos 68 personas murieron en el choque entre un tren Ave de Renfe y un tren Iryo en Urda, provincia de Toledo. Según las cifras comunicadas, 24 de las víctimas viajaban en el Ave y 44 en el Iryo, que estaba detenido cuando fue alcanzado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que el sistema de control de velocidad LZB falló a las 8:30. El Ave embistió al Iryo a las 8:53, es decir, 23 minutos después del fallo. El Ave transportaba 378 pasajeros; el Iryo, 174.

Puente afirmó que la decisión de reanudar la circulación tras la avería “es el origen” del accidente. El ministro no dio a conocer la identidad de quien tomó esa decisión, y las autoridades no han precisado en qué fase se encuentra la investigación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió “llegar hasta el final” en el esclarecimiento de lo ocurrido y anunció tres días de luto oficial. Se refirió además al accidente de Adamuz, que dejó 46 muertos, como antecedente reciente de alta velocidad en el país.

El operador del centro de control está siendo interrogado, de acuerdo con la información disponible. No se ha informado de su situación procesal ni de imputación alguna.

Equipos de emergencia y personal de Criminalística de la Guardia Civil trabajan en el lugar, donde los trenes quedaron destrozados. La cifra de fallecidos podría cambiar conforme avancen las labores de rescate e identificación.