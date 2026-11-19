San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026.- La mayoría de los casos recientes de gusano barrenador en San Juan del Río se ha presentado en perros, tanto callejeros como mascotas de casa. Así lo informó José de Jesús Navarrete Domínguez, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario municipal, quien pidió a la población reportar cualquier caso.
En los perros callejeros, explicó, el problema son las jaurías que todavía hay en las comunidades: los perros se pelean, se lastiman y nadie los cura. En los perros de casa, el riesgo está en no revisarlos seguido. Una herida pequeña basta para que la mosca ponga sus huevecillos y nazca la larva. Según Navarrete, los veterinarios de pequeñas especies han reportado bastantes casos así.
Navarrete dijo que el frío ha bajado el número de casos frente a los que había hace unos días. Aun así, advirtió que el gusano barrenador es un problema que «llegó para quedarse así un tiempecito». El mayor obstáculo, señaló, es que mucha gente no avisa cuando tiene un animal infestado.
Navarrete aseguró que reportar no tiene consecuencias para el dueño: «No se les va a cuarentenar su ganado, no se les va a quitar ni se los van a sacrificar». El objetivo, dijo, es ver cómo apoyar al productor y, en muchos casos, explicarle cómo curar al animal. Los casos leves se atienden rápido; las heridas graves tardan más en sanar.
También aclaró que el gusano barrenador no afecta la carne. Si el animal está curado y la herida cerró por completo, la carne se puede comer sin riesgo para quien la consume.
Navarrete, que también es productor, dijo que atender el problema es un trabajo conjunto. Los médicos veterinarios de la Secretaría recorren las comunidades e informan a los productores, y la asociación ganadera también orienta a la gente. Durante el año, el municipio entregó kits ganaderos a productores de ganado mayor, con productos para tratar heridas, entre ellos un cicatrizante.
Sobre la rabia, Navarrete informó que hasta ahora no hay casos reportados en el municipio, ni siquiera en perros.