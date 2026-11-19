San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026. Las empresas que dan trabajo a gente de las comunidades de San Juan del Río casi no responden a la colecta con la que el DIF municipal busca proteger del frío a las familias de esas mismas comunidades.

De las empresas a las que el organismo ha enviado solicitudes, muy pocas han contestado. “Muy poquititas”, reconoció la presidenta del DIF, Georgina Sánchez Barrios.

La mayoría ni siquiera ha atendido el llamado. “Tocamos puertas, algunas se abren y se los agradezco mucho y otras pues han permanecido cerrados todo el tiempo”, dijo. Agregó que la participación de la iniciativa privada en donaciones “es muy bajita”.

Para el DIF, sumarse a la colecta es la forma de que la industria les regrese algo a las comunidades de donde salen sus trabajadores. “Las empresas tienen personas de muchas comunidades, entonces también es una manera de retribuir y de agradecer y valorar el trabajo que las personas hacen dentro de la industria”, planteó la presidenta.

La falta de donaciones tiene un costo directo. El DIF tiene que usar parte de su presupuesto para comprar cobijas, y ese dinero no siempre alcanza para todo lo que se necesita en el municipio.

Por eso cada invierno el organismo cambia de comunidades: da prioridad a las de más frío y procura no repetir las del año anterior para que les toque a otras.

“Realmente necesitaríamos muchísimas, muchísimas cobijas, mucho recurso para cubrir todo San Juan del Río en un solo diciembre”, explicó.

Sánchez Barrios insistió en que lo que se dona no se queda en el gobierno. “El apoyo no es para el DIF. Nosotros únicamente somos ese canal que conecta estas ayudas”, subrayó. Cuando una empresa dona, el organismo lo publica en sus redes sociales.

Este año el DIF no está seguro de hacer un evento de arranque. Prefiere volver a llevar oficios y visitar empresas para animarlas a participar. La presidenta reconoció que no sabe cuántas empresas hay en el municipio.

El organismo tampoco tiene una meta de cuántas cobijas juntar. Pide calidad. Casi dejó de entregar la cobija gris porque, recordó Sánchez Barrios, una beneficiaria le dijo que “a la primer lavada se va”. Contó también que una donación de edredones, aunque fueron pocos, llegó a familias de San Pablo Potrerillos y La Laborcilla, que los agradecieron mucho. “Es parte del respeto ayudar, también es respetar la dignidad de las personas”, afirmó.

El DIF ya recibe donaciones de cualquier persona o empresa y seguirá entregando oficios al sector privado durante la temporada para invitarlo a sumarse a la colecta.