Querétaro, 19 de noviembre de 2026.- El agua que salió la semana pasada del cárcamo de Paseo 5 de Febrero, y cuya imagen se difundió en redes sociales, no venía de una fuga. Se liberó al retirar válvulas durante trabajos de mantenimiento y limpieza, explicó José Pío X Salgado Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El funcionario detalló que durante la intervención se desmontaron válvulas check. Por eso, el agua que quedaba retenida en la tubería salió y se condujo por un tubo de desfogue instalado en el mismo sitio.

“Se desmontaron unas válvulas, se derramó el agua que tenía contenida la tubería y se descargó en un tubo de desfogue que había ahí, fue todo lo que sucedió”, dijo.

Salgado Tovar añadió que el procedimiento fue temporal y duró algunas horas. Según dijo, no hizo falta ninguna reparación extraordinaria ni hubo daños que atender por fallas en la infraestructura.

El secretario precisó que hoy el cárcamo está a cargo de Servicios Públicos Municipales, instancia que se ocupa de conservar y dar mantenimiento a los componentes del sistema pluvial.

Sobre la imagen que circuló en redes, el funcionario insistió en que no mostraba una fuga ni una emergencia, sino un procedimiento de mantenimiento que permitió seguir con la conservación del cárcamo.