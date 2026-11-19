Querétaro, 19 de noviembre de 2026.- Los trabajos del paso inferior ferroviario de la calle Invierno podrían comenzar en diciembre, una vez que se cuente con los permisos correspondientes, y tendrán una duración de ocho meses, informó el coronel ingeniero Rodolfo Paz Sánchez, residente del Frente 12 del Tren México-Querétaro.

El proyecto integral también contempla la construcción de un estacionamiento con 200 cajones para automóviles, anunció el ingeniero militar en conferencia de prensa.

Como el paso inferior requiere excavaciones, ya se instalan mecanismos de monitoreo para detectar vibraciones que pudieran afectar las estructuras cercanas. Según Paz Sánchez, el procedimiento se coordina con el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro y con instancias federales, y consiste en colocar sensores en los puntos considerados de mayor importancia.

“Estamos considerando 21 puntos de los monumentos históricos y de los edificios antiguos que están aledaños a la zona. Ya está en proceso, se están colocando sensores para analizar todas las vibraciones, todo daño que se pudiera afectar”, señaló.

El coronel agregó que la obra cuenta con un seguro para responder ante posibles afectaciones durante la construcción, en particular daños como fisuras en los inmuebles.

De acuerdo con el residente del Frente 12, el procedimiento constructivo será controlado y se hará por secciones. Para reducir riesgos durante las excavaciones, incluirá estabilización de taludes, sistemas de anclaje y colocación de estructuras de acero prefabricadas.

En la conferencia participó también Néstor Núñez López, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a quien la Federación designó como vocero de las obras del tren en calle Invierno.

El arranque depende de los permisos. En octubre, la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal informó que el paso inferior de Invierno, al quedar fuera del derecho de vía federal, deberá presentar una manifestación de impacto ambiental antes de intervenir los predios.

Paz Sánchez aseguró que la protección de los edificios históricos forma parte de la planeación de la obra, por lo que el monitoreo seguirá mientras duren los trabajos.