Querétaro, 19 de noviembre de 2026.— Los cuatro frentes del Tren México-Querétaro que están en territorio queretano llevan 40.25 por ciento de avance físico, informó Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El funcionario anunció además que las autoridades informarán juntas sobre la obra cada 15 días. En esas conferencias darán a conocer los avances físicos, las actividades de construcción y los temas sociales relacionados con el proyecto ferroviario.

Explicó que este esquema se acordó en una reunión que encabezaron el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y el gobernador Mauricio Kuri González. Detalló que el objetivo es formar una vocería coordinada entre el Gobierno de México, la administración estatal y los municipios involucrados.

“Se tomó la determinación, en el trabajo coordinado que hemos venido realizando desde prácticamente diciembre del 2024, establecer este ejercicio de comunicación coordinada a través de una vocería”, indicó Núñez López.

Este canal fijo llega después de que, a inicios de este año, el gobierno estatal pidió a la Federación información detallada sobre cronogramas y afectaciones viales en zonas urbanas por donde pasa la obra.

Los reportes quincenales se enfocarán en los frentes 9, 10, 11 y 12, que son los que atraviesan Querétaro. Los dos primeros corresponden a San Juan del Río, según ha dicho el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien ha seguido el avance de la estación de pasajeros en ese municipio.

Núñez López añadió que su área también se encarga de liberar el derecho de vía y de atender los temas sociales relacionados con las obras de los trenes del norte, que se construyen en ocho entidades federativas.

Según el funcionario, las conferencias quincenales servirán como un canal de comunicación permanente con los medios y la ciudadanía mientras dure la construcción.