Estado gestiona obra complementaria del tren en San Juan del Río

Las autoridades del proyecto se comprometieron a dialogar y piden al estado y a San Juan del Río apoyo para liberar el derecho de vía.

Erick Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, informa sobre las gestiones para construir una salida vial complementaria al tren México-Querétaro en San Juan del Río.

El secretario de Gobierno, Erick Gudiño Torres, informó que Querétaro gestiona una salida vial en San Juan del Río como parte de las obras complementarias del tren México-Querétaro, con el objetivo de reducir la congestión vehicular. También confirmó 41 obras complementarias y un avance general del 30% en el proyecto ferroviario.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado de Querétaro gestiona una obra complementaria del tren México-Querétaro en San Juan del Río: una salida que, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Erick Gudiño Torres, despejaría casi por completo el tráfico del municipio.

Gudiño Torres explicó que las autoridades del proyecto ferroviario se comprometieron a dialogar sobre esa obra y que solicitan al estado y a San Juan del Río una serie de requisitos y trabajos de socialización y apoyo relacionados con la liberación del derecho de vía. Si se logra, dijo, será muy importante para el municipio.

En la reunión, que concluyó por la noche, se confirmaron 41 obras complementarias.

El estado entregó una carpeta con la información que ha presentado a lo largo de estos meses, además de una serie de oficios que aguardan respuesta.

El avance de la obra, señaló, es de 30% en términos generales en el tramo México-Querétaro.

Sobre las viviendas afectadas, Gudiño Torres informó que hubo respuesta de las autoridades del proyecto: existe el compromiso de repararlas y el estado espera que se indique el procedimiento para comunicarlo a la ciudadanía. Una barda que también resultó dañada tiene el mismo compromiso de reparación, y falta el calendario de ejecución.

El estado solicitó una reunión formal para saber cómo podrían los vecinos hacer efectivo el seguro de daños si surgieran nuevas afectaciones en otras colonias. Las autoridades se comprometieron a entregar esa información para que los habitantes tengan certeza.

Protección Civil entregó dictámenes que servirán para ejecutar ese seguro.

El estado aprovechó la reunión para entregar un proyecto ciudadano, no de gobierno, que busca conservar el arbolado sobre el derecho de vía y fortalecer el tejido verde en la zona de la estación mediante un corredor verde. Las autoridades se comprometieron a reunirse con los ciudadanos que lo presentaron.

Sobre la calle Invierno, el estado conoce el proyecto, un paso deprimido, por una exposición formal, pero aún no tiene el documento. La semana próxima habrá una reunión para que el estado y el municipio de Querétaro lo reciban y puedan socializarlo por completo con comerciantes y vecinos de la zona.

Actualmente se realizan reuniones con grupos de ciudadanos, a las que el estado ha acompañado para informar sobre lo que se hace.

El gobernador refrendó el compromiso del Estado de Querétaro de apoyar el proyecto y pidió la información que permita hacerlo e informar a la ciudadanía, indicó Gudiño Torres, quien describió como buena la coordinación y la comunicación con las autoridades ferroviarias.

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