Estado gestiona obra complementaria del tren en San Juan del Río

Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado de Querétaro gestiona una obra complementaria del tren México-Querétaro en San Juan del Río: una salida que, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Erick Gudiño Torres, despejaría casi por completo el tráfico del municipio.

Gudiño Torres explicó que las autoridades del proyecto ferroviario se comprometieron a dialogar sobre esa obra y que solicitan al estado y a San Juan del Río una serie de requisitos y trabajos de socialización y apoyo relacionados con la liberación del derecho de vía. Si se logra, dijo, será muy importante para el municipio.

En la reunión, que concluyó por la noche, se confirmaron 41 obras complementarias.

El estado entregó una carpeta con la información que ha presentado a lo largo de estos meses, además de una serie de oficios que aguardan respuesta.

El avance de la obra, señaló, es de 30% en términos generales en el tramo México-Querétaro.

Sobre las viviendas afectadas, Gudiño Torres informó que hubo respuesta de las autoridades del proyecto: existe el compromiso de repararlas y el estado espera que se indique el procedimiento para comunicarlo a la ciudadanía. Una barda que también resultó dañada tiene el mismo compromiso de reparación, y falta el calendario de ejecución.

El estado solicitó una reunión formal para saber cómo podrían los vecinos hacer efectivo el seguro de daños si surgieran nuevas afectaciones en otras colonias. Las autoridades se comprometieron a entregar esa información para que los habitantes tengan certeza.

Protección Civil entregó dictámenes que servirán para ejecutar ese seguro.

El estado aprovechó la reunión para entregar un proyecto ciudadano, no de gobierno, que busca conservar el arbolado sobre el derecho de vía y fortalecer el tejido verde en la zona de la estación mediante un corredor verde. Las autoridades se comprometieron a reunirse con los ciudadanos que lo presentaron.

Sobre la calle Invierno, el estado conoce el proyecto, un paso deprimido, por una exposición formal, pero aún no tiene el documento. La semana próxima habrá una reunión para que el estado y el municipio de Querétaro lo reciban y puedan socializarlo por completo con comerciantes y vecinos de la zona.

Actualmente se realizan reuniones con grupos de ciudadanos, a las que el estado ha acompañado para informar sobre lo que se hace.

El gobernador refrendó el compromiso del Estado de Querétaro de apoyar el proyecto y pidió la información que permita hacerlo e informar a la ciudadanía, indicó Gudiño Torres, quien describió como buena la coordinación y la comunicación con las autoridades ferroviarias.