Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó dos diligencias de cateo en la colonia Las Misiones, en el municipio de Querétaro, y en la comunidad de Presa de Rayas, en El Marqués. Las intervenciones dejaron cuatro personas detenidas y un arma de fuego larga asegurada.
Las acciones se realizaron como parte de Sinergia por Querétaro, en seguimiento a investigaciones por los delitos de amenazas y lesiones dolosas.
El despliegue fue encabezado por personal ministerial y de la PID, con el apoyo de la Policía Estatal (POES) y de las policías municipales de Querétaro y El Marqués. También participaron el Gabinete de seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
La Fiscalía informó la detención de cuatro personas en los cateos realizados en Querétaro y El Marqués. Las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se determine su situación jurídica.En Presa de Rayas, municipio de El Marqués, el cateo estuvo relacionado con una investigación por el delito de amenazas. Ahí fue detenido Heladio “N”, alias “El Gallero”. En el inmueble se localizó y aseguró un arma de fuego larga tipo escopeta, que fue incorporada a los indicios de la investigación.
De manera adicional, en la colonia Las Misiones, municipio de Querétaro, se ejecutó una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas. Durante esta intervención fue detenido Roldán “N”, en cumplimiento de una orden de aprehensión.
También fueron detenidas Berenice “N” y María del Pilar “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Los indicios asegurados serán integrados a las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía continuará con los actos necesarios para el seguimiento de ambos casos.