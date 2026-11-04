Cateos de Sinergia dejan 4 detenidos en Querétaro y El Marqués

La Fiscalía ejecutó dos cateos por investigaciones de amenazas y lesiones dolosas; en Presa de Rayas se aseguró un arma de fuego larga.

Agentes de la PID reunidos en un estacionamiento durante cateos de Sinergia en Querétaro y El Marqués
  • Elementos de la Policía de Investigación del Delito participaron en los cateos realizados en Querétaro y El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó dos diligencias de cateo en la colonia Las Misiones, en el municipio de Querétaro, y en la comunidad de Presa de Rayas, en El Marqués. Las intervenciones dejaron cuatro personas detenidas y un arma de fuego larga asegurada.

Las acciones se realizaron como parte de Sinergia por Querétaro, en seguimiento a investigaciones por los delitos de amenazas y lesiones dolosas.

El despliegue fue encabezado por personal ministerial y de la PID, con el apoyo de la Policía Estatal (POES) y de las policías municipales de Querétaro y El Marqués. También participaron el Gabinete de seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Ficha de Sinergia con los rostros difuminados de las cuatro personas detenidas en cateos en Quer\u00e9taro y El Marqu\u00e9s La Fiscalía informó la detención de cuatro personas en los cateos realizados en Querétaro y El Marqués. Las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se determine su situación jurídica.

En Presa de Rayas, municipio de El Marqués, el cateo estuvo relacionado con una investigación por el delito de amenazas. Ahí fue detenido Heladio “N”, alias “El Gallero”. En el inmueble se localizó y aseguró un arma de fuego larga tipo escopeta, que fue incorporada a los indicios de la investigación.

De manera adicional, en la colonia Las Misiones, municipio de Querétaro, se ejecutó una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas. Durante esta intervención fue detenido Roldán “N”, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

También fueron detenidas Berenice “N” y María del Pilar “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Los indicios asegurados serán integrados a las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía continuará con los actos necesarios para el seguimiento de ambos casos.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

Reciente

Hombre que habla en el podio del Poder Legislativo de Querétaro, acompañado de cuatro personas, durante la presentación de la iniciativa.
Legislatura

Proponen defensoría gratuita para docentes en Querétaro

Enrique Correa y legisladores del PAN impulsan la iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” ante hechos de violencia en planteles del país.

Grupo de participantes posa de pie y sentado tras una mesa en la firma del acuerdo de asistentes de idiomas Querétaro-Quebec
Querétaro

Querétaro y Quebec firman acuerdo para asistentes de idiomas

Los asistentes colaborarán con docentes de español o francés en primaria, secundaria y centros colegiados o universitarios de ambas regiones.

Carpas con la leyenda Gobierno del Estado de Querétaro y el logotipo de Aquí Contigo, con personas sentadas recibiendo atención en la jornada de Cerro Gordo, San Juan del Río.
San Juan del Río

Licencias, lo más pedido en Aquí Contigo en San Juan del Río

Unas 150 personas acudieron a la localidad de Cerro Gordo; la próxima jornada será en El Palmar, Cadereyta, con apoyos del DIF Estatal.

Especialista con guantes azules realiza un ultrasonido de mama a una paciente sonriente en un consultorio médico
San Juan del Río

UT San Juan del Río gana concurso estatal con estación robótica

El proyecto compitió en la categoría de Instituciones de Educación Superior del Concurso Estatal Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2026, organizado por CONCYTEQ.