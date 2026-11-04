Sinaloa, 4 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Marina (Marina) aseguró cinco vehículos, armas, municiones, presunta droga, equipo táctico y de comunicación en dos acciones realizadas en el estado, informó la dependencia.

En ambas, la Armada de México actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera ocurrió durante recorridos de disuasión y vigilancia terrestre en prevención del delito, en inmediaciones del poblado de Caminaguato. Ahí se observaron cuatro camionetas en aparente estado de abandono.

Al realizarles una inspección minuciosa, se hallaron en su interior 17 cargadores, 326 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación, así como una bolsa con marihuana.

En un segundo evento, durante recorridos en inmediaciones del poblado El Tepuche, se localizó un quinto vehículo en aparente estado de abandono. Transportaba en su interior 15 armas largas, 13 cargadores, 1,355 cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación.

Los cargadores asegurados en las dos acciones suman 30: 17 en Caminaguato y 13 en El Tepuche.

Los vehículos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En el comunicado, la Marina refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.

De acuerdo con la dependencia, los aseguramientos representan una afectación económica aproximada de 6 millones 182 mil pesos para los grupos delictivos.