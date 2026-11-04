Kuri pide cautela por resultado de elecciones en EU

Querétaro, 4 Nov 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González pidió cautela por el resultado de las elecciones en Estados Unidos y afirmó que México debe mantener una relación estable con ese país, sin descuidar los temas de mayor peso para ambas naciones.
Al ser cuestionado sobre el resultado electoral, en particular sobre el control de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, el mandatario estatal reconoció que lo ocurrido sorprendió en muchas partes. Con esa lectura, sostuvo que el momento exige observar con detenimiento lo que viene.
Kuri González planteó que la relación con Estados Unidos debe continuar en los mismos términos en que se ha llevado hasta ahora. En su opinión, un cambio en el panorama político de ese país no significa que se modifiquen las obligaciones que existen en asuntos importantes, y mencionó el petróleo como uno de ellos.
El gobernador insistió en que será necesario seguir el tema con mucho cuidado, por lo que llamó a la prudencia en las decisiones y en las lecturas que se hagan desde México sobre lo ocurrido en las urnas estadounidenses.
Como parte de su mensaje, Kuri González señaló que los movimientos que pudieran derivarse de este escenario tendrían efecto en los exportadores, como los de Querétaro. Aun así, subrayó que deben actuar con mucha cautela y que lo conveniente es seguir platicando con el vecino y socio comercial de México.