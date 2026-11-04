Kuri pide cautela por resultado de elecciones en EU

Mauricio Kuri González llama a mantener el diálogo con Estados Unidos, socio comercial de México
  • Kuri González afirmó que un cambio político en Estados Unidos no modifica las obligaciones en temas importantes, como el petróleo.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 Nov 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González pidió cautela por el resultado de las elecciones en Estados Unidos y afirmó que México debe mantener una relación estable con ese país, sin descuidar los temas de mayor peso para ambas naciones.

Al ser cuestionado sobre el resultado electoral, en particular sobre el control de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, el mandatario estatal reconoció que lo ocurrido sorprendió en muchas partes. Con esa lectura, sostuvo que el momento exige observar con detenimiento lo que viene.

Kuri González planteó que la relación con Estados Unidos debe continuar en los mismos términos en que se ha llevado hasta ahora. En su opinión, un cambio en el panorama político de ese país no significa que se modifiquen las obligaciones que existen en asuntos importantes, y mencionó el petróleo como uno de ellos.

El gobernador insistió en que será necesario seguir el tema con mucho cuidado, por lo que llamó a la prudencia en las decisiones y en las lecturas que se hagan desde México sobre lo ocurrido en las urnas estadounidenses.

Como parte de su mensaje, Kuri González señaló que los movimientos que pudieran derivarse de este escenario tendrían efecto en los exportadores, como los de Querétaro. Aun así, subrayó que deben actuar con mucha cautela y que lo conveniente es seguir platicando con el vecino y socio comercial de México.

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