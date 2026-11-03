Zona Cero reúne a cerca de 20 mil personas en San Juan del Río

El recorrido temático gratuito del 1 y 2 de noviembre incluyó más de 40 personas caracterizadas, música en vivo y un concurso de disfraces.

Personaje caracterizado con traje de charro en el recorrido de Zona Cero: Parque del Terror, en San Juan del Río

Más de 40 personas caracterizadas, con máscaras, disfraces y maquillaje, participaron en el recorrido temático de Zona Cero.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 03, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Cerca de 20 mil personas asistieron a la primera edición de Zona Cero: Parque del Terror, que se realizó el 1 y 2 de noviembre en el Parque de los Guzmán, con un recorrido temático de terror gratuito y actividades artísticas para las familias.

El proyecto fue impulsado por Festivaleando en colaboración con la iniciativa privada. Su propósito fue ofrecer una alternativa de entretenimiento accesible y promover la convivencia entre los habitantes del municipio.

Más de 40 personas caracterizadas, con máscaras, disfraces y maquillaje, interpretaron a los distintos personajes del recorrido. El lugar también contó con escenificación para dar a los visitantes una experiencia temática.

La segunda jornada, la del 2 de noviembre, tuvo únicamente el recorrido.

Fila de asistentes durante la noche en Zona Cero: Parque del Terror, en San Juan del R\u00edo Cerca de 20 mil personas asistieron el 1 y 2 de noviembre a la primera edición de Zona Cero: Parque del Terror.

El 1 de noviembre se desarrolló un programa artístico con presentaciones musicales de la banda de rock Eco Dunamis y del DJ Héctor Rosales, además del performance Entre 2 Mundos, a cargo de la academia Al Ritmo de la Pasión.

Ese mismo día se realizó un concurso de disfraces, organizado por el grupo motociclista Hermanos sobre Ruedas.

Al concluir esta primera edición, Festivaleando y el Gobierno Municipal agradecieron la asistencia de las familias y la colaboración recibida.

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