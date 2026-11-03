San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Cerca de 20 mil personas asistieron a la primera edición de Zona Cero: Parque del Terror, que se realizó el 1 y 2 de noviembre en el Parque de los Guzmán, con un recorrido temático de terror gratuito y actividades artísticas para las familias.

El proyecto fue impulsado por Festivaleando en colaboración con la iniciativa privada. Su propósito fue ofrecer una alternativa de entretenimiento accesible y promover la convivencia entre los habitantes del municipio.

Más de 40 personas caracterizadas, con máscaras, disfraces y maquillaje, interpretaron a los distintos personajes del recorrido. El lugar también contó con escenificación para dar a los visitantes una experiencia temática.

La segunda jornada, la del 2 de noviembre, tuvo únicamente el recorrido.

Cerca de 20 mil personas asistieron el 1 y 2 de noviembre a la primera edición de Zona Cero: Parque del Terror.

El 1 de noviembre se desarrolló un programa artístico con presentaciones musicales de la banda de rock Eco Dunamis y del DJ Héctor Rosales, además del performance Entre 2 Mundos, a cargo de la academia Al Ritmo de la Pasión.

Ese mismo día se realizó un concurso de disfraces, organizado por el grupo motociclista Hermanos sobre Ruedas.

Al concluir esta primera edición, Festivaleando y el Gobierno Municipal agradecieron la asistencia de las familias y la colaboración recibida.