Toy Fest reunirá a más de 90 expositores en San Juan del Río

La tercera edición del encuentro de coleccionismo y cultura popular se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Auditorio Anexo al CE.CU.CO.

Expositor junto a su mesa de peluches tejidos, entre los artículos de coleccionismo de Toy Fest en San Juan del Río

Los expositores de Toy Fest llevarán figuras de anime, historietas, playeras y objetos de colección.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Más de 90 expositores se darán cita el 7 y 8 de noviembre en TOY FEST, un encuentro de coleccionismo, juguetes vintage y cultura popular que se instalará en el Auditorio Anexo al CE.CU.CO.

Entre los invitados figuran los actores de doblaje César Soto, Marcos Patiño, José Luis Orozco, Roberto Carrillo y Dan Osorio, quienes han interpretado personajes de producciones como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Futurama y Volver al futuro.

Mesa con figuras de colecci\u00f3n en Toy Fest, en San Juan del R\u00edo, evento con entrada de 40 pesos a beneficio de la Cruz Roja El acceso a Toy Fest costará 40 pesos por persona y la taquilla se destinará a la Cruz Roja Mexicana.

El acceso tendrá un costo de 40 pesos por persona. La recaudación de taquilla se destinará a beneficio de la Cruz Roja Mexicana.

Los expositores llevarán artículos relacionados con las décadas de los setenta, ochenta y noventa, además de figuras de anime, historietas, playeras y objetos de colección.

Durante ambas jornadas se contemplan presentaciones musicales, concursos de cosplay, subastas y espacios para coleccionistas.

La del 7 y 8 de noviembre será la tercera edición de TOY FEST en San Juan del Río.

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