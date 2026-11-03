San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Más de 90 expositores se darán cita el 7 y 8 de noviembre en TOY FEST, un encuentro de coleccionismo, juguetes vintage y cultura popular que se instalará en el Auditorio Anexo al CE.CU.CO.

Entre los invitados figuran los actores de doblaje César Soto, Marcos Patiño, José Luis Orozco, Roberto Carrillo y Dan Osorio, quienes han interpretado personajes de producciones como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Futurama y Volver al futuro.

El acceso a Toy Fest costará 40 pesos por persona y la taquilla se destinará a la Cruz Roja Mexicana.

El acceso tendrá un costo de 40 pesos por persona. La recaudación de taquilla se destinará a beneficio de la Cruz Roja Mexicana

Los expositores llevarán artículos relacionados con las décadas de los setenta, ochenta y noventa, además de figuras de anime, historietas, playeras y objetos de colección.

Durante ambas jornadas se contemplan presentaciones musicales, concursos de cosplay, subastas y espacios para coleccionistas.

La del 7 y 8 de noviembre será la tercera edición de TOY FEST en San Juan del Río.