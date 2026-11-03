Ley de identidad de género de Querétaro, a dictamen en diciembre

La iniciativa, aprobada dos veces por el pleno y observada en ambas, volvería a subir antes de que termine el año, informó Morena.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en el Congreso de Querétaro, informa sobre el nuevo proceso de dictaminación de la Ley de Identidad de Género, previsto para diciembre de 2026.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez informó que la Ley de Identidad de Género de Querétaro, observada en dos ocasiones, será dictaminada nuevamente entre el 14 y el 16 de diciembre, con el objetivo de atender las observaciones y avanzar en el reconocimiento de derechos y la certeza jurídica.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 03, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- La ley de identidad de género de Querétaro, observada en dos ocasiones, no quedará congelada: la comisión dictaminadora se dio entre el 14 y el 16 de diciembre para volver a dictaminarla, informó el coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.

El legislador explicó que la iniciativa fue aprobada en dos ocasiones por el pleno y observada otras dos, por lo que se turnó de nuevo a la comisión que la dictaminó la primera vez.

El presidente de ese órgano, el diputado Guillermo Vega Guerrero, presentó la semana pasada un cronograma para atender las observaciones.

García Pérez calificó la ley como un tema de derechos y de certeza jurídica, y recordó que la Suprema Corte ya resolvió sobre el asunto y estableció que el cambio de identidad debe tramitarse por la vía administrativa.

Reconoció que hay quienes han dado a la discusión un enfoque ideológico, pero sostuvo que no se trata de un asunto de creencias.

Sobre una versión de que un grupo religioso había reunido firmas para frenar la ley, dijo desconocer la fuente. Indicó que integrantes de la bancada se han reunido con liderazgos religiosos que expresaron sus preocupaciones, y afirmó que el dictamen refleja respeto a ellas.

El coordinador consideró positivo que el dictamen no quede congelado y que vuelva al pleno antes de que concluya el año.

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