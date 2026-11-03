San Juan del Río, 3 Nov 2026.- El tren México-Querétaro podría comenzar operaciones en octubre de 2027 y registra un avance del 33 por ciento, de acuerdo con Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027, quien también anunció que su partido exigirá transparencia al gobierno estatal sobre los recursos destinados a la avenida 5 de Febrero.
Durante un encuentro con medios de comunicación en San Juan del Río, el dirigente morenista abordó el desarrollo de los proyectos federales de infraestructura y contrastó sus resultados con los de la obra vial realizada por la administración estatal en la zona metropolitana de Querétaro.
Nieto aseguró que mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para conocer el avance del proyecto ferroviario y los trabajos relacionados con la autopista México-Querétaro.
Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado información sobre el desarrollo del tren durante sus visitas a la región, por lo que sostuvo que existe seguimiento del gobierno federal a la ejecución de esta infraestructura.
La declaración surgió después de que representantes de los medios le preguntaran si Morena y su grupo parlamentario también solicitarían al gobierno federal transparentar los recursos ejercidos en la autopista México-Querétaro, donde los trabajos se han prolongado durante casi ocho años, así como en la construcción del tren.
Al responder, Nieto defendió las características de la modernización de la autopista, particularmente el uso de concreto, que describió como una infraestructura de calidad diseñada para mantener su funcionalidad durante varias décadas.
En contraste, cuestionó los resultados de la intervención realizada en la avenida 5 de Febrero, al considerar que la vialidad estatal presenta problemas de funcionamiento y no ha resuelto adecuadamente las necesidades de movilidad de la zona metropolitana.
El coordinador de Morena sostuvo que las diferencias entre ambas obras también deben analizarse desde la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
En el caso de la avenida 5 de Febrero, afirmó que no ha existido suficiente claridad sobre el monto total ejercido en el proyecto ni sobre el destino de los recursos provenientes del endeudamiento contratado por el gobierno estatal, con autorización de la legislatura anterior.
Ante estos señalamientos, anunció que Morena exigirá información sobre la aplicación de dichos recursos mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
El planteamiento del dirigente coloca bajo cuestionamiento el costo y los resultados de la obra estatal, mientras mantiene su respaldo al desarrollo del tren México-Querétaro y a las intervenciones federales en la autopista.