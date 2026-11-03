San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Morena definirá en unas tres semanas quién encabeza sus seis distritos federales en Querétaro y, cuatro semanas después, quién coordina cada municipio; no se descarta a nadie y decidirá una encuesta, afirmó Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027.
Nieto explicó que esos plazos los dio a conocer la semana pasada la dirigencia nacional del partido, en la que participa Ariadna Montiel, y que él solicitó que Querétaro, junto con Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua, tuviera prioridad.
Primero se resolverá quién encabeza la coordinación del segundo distrito electoral federal, con sede en San Juan del Río, y después las municipales. Será la Comisión Nacional de Elecciones, mediante encuesta, la instancia que decida; Nieto dijo que el procedimiento marcado en la convocatoria debe respetarse.
Al ser cuestionado sobre si el diputado local Ricardo Astudillo, del Partido Verde, podría aspirar a una coordinación municipal, respondió que no se descarta a nadie.
También afirmó que mantiene comunicación constante con los diputados del grupo parlamentario, incluidos quienes se identifican con Gilberto Herrera, y que el Partido Verde y el Partido del Trabajo forman parte de la coalición gobernante.
Nieto detalló que Morena lleva 31 asambleas de las 254 que planea realizar: siete en el distrito 1, una en el 2, ocho en el 3, cuatro en el 4, tres en el 5 y ocho en el 6. El plazo para concluir es el 31 de diciembre.
En algunas asambleas participará él y en otras el partido; el objetivo es hablar de los logros del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la defensa de la soberanía nacional.
En paralelo, el partido elabora un diagnóstico en los 18 municipios en un plazo de 60 días, con datos oficiales y una consulta directa a la población.
Como adelanto sobre San Juan del Río, Nieto mencionó déficit de vivienda, informalidad laboral y salarios bajos, brecha digital y ruptura de la identidad con el río.