Morena nombrará coordinadores en Querétaro en tres semanas

Santiago Nieto Castillo dijo que no se descarta a nadie y que la Comisión Nacional de Elecciones decidirá por encuesta quién encabeza cada coordinación.

Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027, durante declaraciones sobre el proceso de selección de coordinadores distritales federales y municipales mediante encuestas.

Santiago Nieto Castillo informó que Morena definirá en aproximadamente tres semanas las coordinaciones de sus seis distritos federales en Querétaro y, cuatro semanas después, las municipales, mediante encuestas organizadas por la Comisión Nacional de Elecciones rumbo a 2027.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Morena definirá en unas tres semanas quién encabeza sus seis distritos federales en Querétaro y, cuatro semanas después, quién coordina cada municipio; no se descarta a nadie y decidirá una encuesta, afirmó Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027.

Nieto explicó que esos plazos los dio a conocer la semana pasada la dirigencia nacional del partido, en la que participa Ariadna Montiel, y que él solicitó que Querétaro, junto con Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua, tuviera prioridad.

Primero se resolverá quién encabeza la coordinación del segundo distrito electoral federal, con sede en San Juan del Río, y después las municipales. Será la Comisión Nacional de Elecciones, mediante encuesta, la instancia que decida; Nieto dijo que el procedimiento marcado en la convocatoria debe respetarse.

Al ser cuestionado sobre si el diputado local Ricardo Astudillo, del Partido Verde, podría aspirar a una coordinación municipal, respondió que no se descarta a nadie.

También afirmó que mantiene comunicación constante con los diputados del grupo parlamentario, incluidos quienes se identifican con Gilberto Herrera, y que el Partido Verde y el Partido del Trabajo forman parte de la coalición gobernante.

Nieto detalló que Morena lleva 31 asambleas de las 254 que planea realizar: siete en el distrito 1, una en el 2, ocho en el 3, cuatro en el 4, tres en el 5 y ocho en el 6. El plazo para concluir es el 31 de diciembre.

En algunas asambleas participará él y en otras el partido; el objetivo es hablar de los logros del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la defensa de la soberanía nacional.

En paralelo, el partido elabora un diagnóstico en los 18 municipios en un plazo de 60 días, con datos oficiales y una consulta directa a la población.

Como adelanto sobre San Juan del Río, Nieto mencionó déficit de vivienda, informalidad laboral y salarios bajos, brecha digital y ruptura de la identidad con el río.

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