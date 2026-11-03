Festival de Día de Muertos en Querétaro reúne a 76 mil 500

El Municipio de Querétaro reportó 652 artistas y un desfile de catrinas con más de 20 mil asistentes en las sedes del festival.

Bailarinas con máscaras de calavera y vestidos de colores en el Festival de Día de Muertos en Querétaro

El festival se realizó del 29 de octubre al 2 de noviembre en seis sedes.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El Festival de Día de Muertos 2026 del Municipio de Querétaro cerró con más de 76 mil 500 asistentes y la participación de 652 artistas locales e internacionales y colectivos, según el balance de la administración municipal. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, las actividades se repartieron en Plaza Los Arcos, Calzada de los Arcos, Mirador de los Arcos, Ejército Republicano, Plaza Fundadores y la Cineteca Rosalío Solano.

La secretaria de Cultura, Dani Salgado, valoró la asistencia:

“Tuvimos una gran respuesta de las familias queretanas. Durante cinco días, más de 76 mil 500 personas participaron en este Festival de Día de Muertos, una cifra que refleja el interés de nuestra ciudadanía por mantener vivas nuestras tradiciones. Este resultado es también reflejo del trabajo coordinado y del firme compromiso de la administración municipal, encabezada por nuestro presidente municipal, Felifer Macías, para acercar la cultura a todas y todos. Desde la Secretaría de Cultura reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de nuestras tradiciones, la promoción del talento y el arte local, y con llevar actividades culturales a cada rincón de nuestra ciudad”.

Bailarines de danza folcl\u00f3rica en el escenario del Festival de D\u00eda de Muertos en Quer\u00e9taro Participaron 652 artistas locales e internacionales y colectivos. rotativo.com.mx

El 1 de noviembre se realizó el desfile de catrinas “El Camino de las Almas”, que en su primera edición reunió a más de 20 mil asistentes. El recorrido fue de Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos a Plaza Fundadores, y para la ocasión hubo cinco mil máscaras tradicionales, con registro en la app Ciudad Qro.

En el Acueducto, en la intersección con Ejército Republicano, hubo videomapping de 19:00 a 22:00 horas.

En Plaza Fundadores, la Ofrenda Monumental “Los que dejaron huella” estuvo dedicada a las mascotas. La conformaron 100 fotografías elegidas mediante convocatoria ciudadana, a las que se sumó un Muro Fotográfico con más de dos mil imágenes adicionales.

Vista a\u00e9rea nocturna de un escenario iluminado durante el Festival de D\u00eda de Muertos en Quer\u00e9taro El festival reunió a más de 76 mil 500 asistentes entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. rotativo.com.mx

Los tapetes tradicionales representaron animales guía de las ánimas hacia el Mictlán. A ellos se sumaron 12 calaveras, tres xoloitzcuintles monumentales y esculturas de catrinas en Plaza Los Arcos, Calzada de los Arcos, Mirador de los Arcos, Ejército Republicano y el atrio del Templo de la Cruz.

En la Cineteca Rosalío Solano, el ciclo Cine Terror Queer se realizó el 30 y 31 de octubre.

El Municipio sostiene que el festival contribuye a preservar las tradiciones, promover el talento artístico y recuperar espacios públicos.

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