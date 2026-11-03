Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El Festival de Día de Muertos 2026 del Municipio de Querétaro cerró con más de 76 mil 500 asistentes y la participación de 652 artistas locales e internacionales y colectivos, según el balance de la administración municipal. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, las actividades se repartieron en Plaza Los Arcos, Calzada de los Arcos, Mirador de los Arcos, Ejército Republicano, Plaza Fundadores y la Cineteca Rosalío Solano.
La secretaria de Cultura, Dani Salgado, valoró la asistencia:
“Tuvimos una gran respuesta de las familias queretanas. Durante cinco días, más de 76 mil 500 personas participaron en este Festival de Día de Muertos, una cifra que refleja el interés de nuestra ciudadanía por mantener vivas nuestras tradiciones. Este resultado es también reflejo del trabajo coordinado y del firme compromiso de la administración municipal, encabezada por nuestro presidente municipal, Felifer Macías, para acercar la cultura a todas y todos. Desde la Secretaría de Cultura reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de nuestras tradiciones, la promoción del talento y el arte local, y con llevar actividades culturales a cada rincón de nuestra ciudad”.
Participaron 652 artistas locales e internacionales y colectivos. rotativo.com.mx
El 1 de noviembre se realizó el desfile de catrinas “El Camino de las Almas”, que en su primera edición reunió a más de 20 mil asistentes. El recorrido fue de Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos a Plaza Fundadores, y para la ocasión hubo cinco mil máscaras tradicionales, con registro en la app Ciudad Qro.
En el Acueducto, en la intersección con Ejército Republicano, hubo videomapping de 19:00 a 22:00 horas.
En Plaza Fundadores, la Ofrenda Monumental “Los que dejaron huella” estuvo dedicada a las mascotas. La conformaron 100 fotografías elegidas mediante convocatoria ciudadana, a las que se sumó un Muro Fotográfico con más de dos mil imágenes adicionales.
El festival reunió a más de 76 mil 500 asistentes entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. rotativo.com.mx
Los tapetes tradicionales representaron animales guía de las ánimas hacia el Mictlán. A ellos se sumaron 12 calaveras, tres xoloitzcuintles monumentales y esculturas de catrinas en Plaza Los Arcos, Calzada de los Arcos, Mirador de los Arcos, Ejército Republicano y el atrio del Templo de la Cruz.
En la Cineteca Rosalío Solano, el ciclo Cine Terror Queer se realizó el 30 y 31 de octubre.
El Municipio sostiene que el festival contribuye a preservar las tradiciones, promover el talento artístico y recuperar espacios públicos.