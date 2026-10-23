Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El Día de Muertos tendrá este año un festival con más de 650 artistas queretanos, un desfile con video mapping sobre la Calzada de los Arcos y eventos gratuitos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
Las sedes serán la Calzada de los Arcos, Plaza Fundadores y el atrio del Templo de La Cruz: el festival cambia de lugar para ofrecer una experiencia distinta.
El presidente municipal, Felifer Macías, invitó a las familias a asistir y adelantó lo que verán: “Vamos a hacer toda una serie de decoraciones, habrá video mapping en los Arcos, habrá artistas… va a ser una experiencia muy bonita, innovadora, que no se ha realizado”.
El 1 de noviembre será el desfile “Camino de las Almas”, con más de 300 artistas. El recorrido partirá de la esquina de la Calzada de los Arcos con Bernardo Quintana, subirá por los Arcos, pasará frente al Panteón de los Queretanos Ilustres y terminará en Plaza Fundadores.
Las familias están invitadas a ir caracterizadas de catrines y catrinas, y recibirán una vela. Quienes quieran portar máscaras de catrinas y catrines deberán registrarse en la aplicación CiudadQro.
La secretaria de Cultura, Daniela Salgado Márquez, detalló que durante el desfile habrá video mapping sobre la Calzada de los Arcos y Ejército Republicano, y definió el festival como innovador e incluyente. Todos los eventos serán gratuitos.
En Plaza Fundadores se instalará la ofrenda monumental “Los que Dejaron Huella”, dedicada a los animales de compañía y acompañada de un muro fotográfico con más de dos mil imágenes. Habrá también tapetes tradicionales y una exposición de 12 calaveras y 13 xoloitzcuintles monumentales.
Antes del desfile, el 30 y el 31 de octubre, la Cineteca Rosalío Solano tendrá un ciclo de cine de terror y Plaza Fundadores recibirá espectáculos culturales de artistas queretanos.
La Calzada de los Arcos permanecerá cerrada el 1 de noviembre desde Bernardo Quintana hasta Ejército Republicano: por la mañana funcionará la Vía Recreativa y por la tarde, el desfile.