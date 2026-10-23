Querétaro tendrá desfile y video mapping por Día de Muertos

La Calzada de los Arcos, Plaza Fundadores y el atrio del Templo de La Cruz serán sedes del festival, que cambia de lugar este año.

Felifer Macías habla en un podio con el logotipo Q, acompañado por una mujer y un hombre, frente a un fondo de Querétaro

Felifer Macías invitó a las familias a sumarse a un festival que cambia de sede este año.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El Día de Muertos tendrá este año un festival con más de 650 artistas queretanos, un desfile con video mapping sobre la Calzada de los Arcos y eventos gratuitos del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Las sedes serán la Calzada de los Arcos, Plaza Fundadores y el atrio del Templo de La Cruz: el festival cambia de lugar para ofrecer una experiencia distinta.

El presidente municipal, Felifer Macías, invitó a las familias a asistir y adelantó lo que verán: “Vamos a hacer toda una serie de decoraciones, habrá video mapping en los Arcos, habrá artistas… va a ser una experiencia muy bonita, innovadora, que no se ha realizado”.

El 1 de noviembre será el desfile “Camino de las Almas”, con más de 300 artistas. El recorrido partirá de la esquina de la Calzada de los Arcos con Bernardo Quintana, subirá por los Arcos, pasará frente al Panteón de los Queretanos Ilustres y terminará en Plaza Fundadores.

Las familias están invitadas a ir caracterizadas de catrines y catrinas, y recibirán una vela. Quienes quieran portar máscaras de catrinas y catrines deberán registrarse en la aplicación CiudadQro.

La secretaria de Cultura, Daniela Salgado Márquez, detalló que durante el desfile habrá video mapping sobre la Calzada de los Arcos y Ejército Republicano, y definió el festival como innovador e incluyente. Todos los eventos serán gratuitos.

En Plaza Fundadores se instalará la ofrenda monumental “Los que Dejaron Huella”, dedicada a los animales de compañía y acompañada de un muro fotográfico con más de dos mil imágenes. Habrá también tapetes tradicionales y una exposición de 12 calaveras y 13 xoloitzcuintles monumentales.

Antes del desfile, el 30 y el 31 de octubre, la Cineteca Rosalío Solano tendrá un ciclo de cine de terror y Plaza Fundadores recibirá espectáculos culturales de artistas queretanos.

La Calzada de los Arcos permanecerá cerrada el 1 de noviembre desde Bernardo Quintana hasta Ejército Republicano: por la mañana funcionará la Vía Recreativa y por la tarde, el desfile.

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