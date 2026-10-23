Huimilpan, Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Con el banderazo de inicio arrancó la ampliación de la red de alumbrado público sobre el camino de acceso a la comunidad de Taponas, en Huimilpan, una obra de un millón de pesos que la diputada Ginna Guzmán gestionó en el Congreso.
De acuerdo con la oficina de la diputada, la obra beneficiará de manera directa a 1,950 habitantes, además de las personas que transitan por esa vía. Al mejorar la iluminación del acceso a la comunidad, el proyecto busca ofrecer mejores condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.
Guzmán explicó que el recurso proviene de una bolsa del Poder Legislativo destinada a impulsar obras sociales en los municipios.
La legisladora señaló que la gestión responde a la necesidad de las familias de contar con un camino iluminado para realizar sus actividades cotidianas.
Con esta obra, destacó, los recursos que ha gestionado desde el Congreso para distintas obras en Huimilpan superan los cinco millones de pesos durante 2026.
Guzmán agradeció al presidente municipal, Jairo Morales, la invitación a participar en el arranque de la obra.
Para 2027, la diputada informó que ya trabaja en nuevas gestiones con el propósito de seguir llevando presupuesto a las comunidades que lo necesitan y contribuir al bienestar de las familias de Huimilpan.