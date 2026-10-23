Arranca ampliación del alumbrado público en Taponas, Huimilpan

La diputada Ginna Guzmán gestionó en el Congreso un millón de pesos para la obra, que beneficiará a 1,950 habitantes, según su oficina.

Ginna Guzmán habla con micrófono frente a la lona de la ampliación del alumbrado público en Taponas, Huimilpan

La diputada Ginna Guzmán explicó que el recurso proviene de una bolsa del Poder Legislativo destinada a impulsar obras sociales en los municipios.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Con el banderazo de inicio arrancó la ampliación de la red de alumbrado público sobre el camino de acceso a la comunidad de Taponas, en Huimilpan, una obra de un millón de pesos que la diputada Ginna Guzmán gestionó en el Congreso.

De acuerdo con la oficina de la diputada, la obra beneficiará de manera directa a 1,950 habitantes, además de las personas que transitan por esa vía. Al mejorar la iluminación del acceso a la comunidad, el proyecto busca ofrecer mejores condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

Guzmán explicó que el recurso proviene de una bolsa del Poder Legislativo destinada a impulsar obras sociales en los municipios.

La legisladora señaló que la gestión responde a la necesidad de las familias de contar con un camino iluminado para realizar sus actividades cotidianas.

Con esta obra, destacó, los recursos que ha gestionado desde el Congreso para distintas obras en Huimilpan superan los cinco millones de pesos durante 2026.

Guzmán agradeció al presidente municipal, Jairo Morales, la invitación a participar en el arranque de la obra.

Para 2027, la diputada informó que ya trabaja en nuevas gestiones con el propósito de seguir llevando presupuesto a las comunidades que lo necesitan y contribuir al bienestar de las familias de Huimilpan.

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