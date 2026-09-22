Huimilpan, 22 de septiembre de 2026.- El plantel 82 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) tiene ya sus oficinas administrativas rehabilitadas.
La diputada local Ginna Guzmán hizo entrega formal de los trabajos durante un acto cívico de Honores a la Bandera realizado en las instalaciones del plantel.
El director del centro de estudios, Julián Guillermo Zamorano Estrada, subrayó la importancia de que las autoridades locales estén presentes en las comunidades, atendiendo a las y los jóvenes del municipio.
La legisladora recordó la importancia de contar con espacios dignos para el desarrollo de las labores administrativas. "El personal operativo es fundamental para el funcionamiento de toda institución y sus actividades deben de desarrollarse en espacios dignos y en las mejores condiciones", dijo.
Guzmán aseveró que un entorno en óptimas condiciones impacta en la calidad de la educación de las y los adolescentes, quienes se preparan en las aulas del CECyTEQ para incorporarse, en el futuro, como ciudadanos a las actividades de sus localidades y del municipio.