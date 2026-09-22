CECyTEQ plantel 82 de Huimilpan estrena oficinas rehabilitadas

La diputada Ginna Guzmán encabezó la entrega formal durante un acto cívico de Honores a la Bandera en el plantel de Huimilpan.

La diputada Ginna Guzmán posa junto a un representante de la Secretaría de Educación durante la entrega de oficinas rehabilitadas en el CECyTEQ plantel 82 de Huimilpan.
  • La diputada Ginna Guzmán acompañó la entrega de las oficinas administrativas rehabilitadas del plantel 82 del CECyTEQ, en Huimilpan.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 22 de septiembre de 2026.- El plantel 82 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) tiene ya sus oficinas administrativas rehabilitadas.

La diputada local Ginna Guzmán hizo entrega formal de los trabajos durante un acto cívico de Honores a la Bandera realizado en las instalaciones del plantel.

El director del centro de estudios, Julián Guillermo Zamorano Estrada, subrayó la importancia de que las autoridades locales estén presentes en las comunidades, atendiendo a las y los jóvenes del municipio.

La legisladora recordó la importancia de contar con espacios dignos para el desarrollo de las labores administrativas. "El personal operativo es fundamental para el funcionamiento de toda institución y sus actividades deben de desarrollarse en espacios dignos y en las mejores condiciones", dijo.

Guzmán aseveró que un entorno en óptimas condiciones impacta en la calidad de la educación de las y los adolescentes, quienes se preparan en las aulas del CECyTEQ para incorporarse, en el futuro, como ciudadanos a las actividades de sus localidades y del municipio.

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