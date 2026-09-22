Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Las faltas administrativas atendidas en Querétaro sumaron 7,404 durante agosto de 2026, 24.3% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Sistema Estatal de Justicia Cívica.
El sistema atribuye el alza a una mayor atención y canalización de conductas que pueden afectar la convivencia social.
En el mismo mes se aplicaron 560 sanciones de trabajo comunitario. Las 83 jornadas de trabajo comunitario realizadas en 48 colonias contribuyeron a la mejora de 64 espacios públicos.
La mediación vecinal concretó 194 convenios comunitarios para resolver conflictos entre vecinos por la vía del diálogo y los acuerdos.
Entre las conductas atendidas por esos mecanismos figuran vejar o intimidar verbalmente a una persona, producir ruidos que afecten la tranquilidad de los vecinos, obstruir entradas o salidas de inmuebles sin autorización, así como dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o privados sin autorización.
Las faltas con mayor incidencia en agosto fueron el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas en vía pública, la portación de instrumentos para consumo de sustancias prohibidas, desobedecer a la autoridad, la portación de sustancias tóxicas y la alteración del orden público.