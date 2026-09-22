Crecen 24.3% las faltas administrativas atendidas en Querétaro

El Sistema Estatal de Justicia Cívica atendió 7,404 faltas en agosto y aplicó 560 sanciones de trabajo comunitario en el mismo periodo.

Persona con chaleco de trabajo a favor de la comunidad retira maleza de una banqueta durante una jornada de trabajo comunitario de justicia cívica en Querétaro.

El Sistema Estatal de Justicia Cívica aplicó 560 sanciones de trabajo comunitario en Querétaro durante agosto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Las faltas administrativas atendidas en Querétaro sumaron 7,404 durante agosto de 2026, 24.3% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Sistema Estatal de Justicia Cívica.

El sistema atribuye el alza a una mayor atención y canalización de conductas que pueden afectar la convivencia social.

En el mismo mes se aplicaron 560 sanciones de trabajo comunitario. Las 83 jornadas de trabajo comunitario realizadas en 48 colonias contribuyeron a la mejora de 64 espacios públicos.

La mediación vecinal concretó 194 convenios comunitarios para resolver conflictos entre vecinos por la vía del diálogo y los acuerdos.

Entre las conductas atendidas por esos mecanismos figuran vejar o intimidar verbalmente a una persona, producir ruidos que afecten la tranquilidad de los vecinos, obstruir entradas o salidas de inmuebles sin autorización, así como dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o privados sin autorización.

Las faltas con mayor incidencia en agosto fueron el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas en vía pública, la portación de instrumentos para consumo de sustancias prohibidas, desobedecer a la autoridad, la portación de sustancias tóxicas y la alteración del orden público.

gobierno justicia justicia civica

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