Transporte eléctrico gratuito suma 13 mil 500 ascensos en 11 días

A finales de noviembre llegarán unidades con capacidad para 30 personas, que ampliarán las conexiones hacia avenida Zaragoza y avenida Universidad.

Tres unidades del transporte eléctrico gratuito estacionadas en el Centro Histórico de Querétaro, con una torre religiosa iluminada al fondo.

A finales de noviembre se sumarán unidades con capacidad para 30 personas, que ampliarán las conexiones del transporte eléctrico gratuito hacia avenida Zaragoza y avenida Universidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico acumula 13 mil 500 ascensos en sus primeros 11 días de operación, informó el presidente municipal, Felifer Macías, quien a las 5:45 de la mañana supervisó el servicio desde Plaza Fundadores, uno de los puntos de conexión del sistema.

"Si vienen al Centro Histórico, tienen una nueva opción para moverse fácil, segura, accesible y totalmente gratis", dijo Macías.

Macías destacó que Querétaro es el primer municipio del país en ofrecer un servicio de transporte eléctrico gratuito de estas características, y explicó que las unidades pasan cada 10 minutos por las dos rutas que operan actualmente en el Centro Histórico.

A finales de noviembre se sumarán unidades con capacidad para 30 personas, que ampliarán las conexiones hacia avenida Zaragoza y avenida Universidad.

El alcalde explicó que el esquema se articula con el sistema Qrobus y con el Gobierno del Estado, a través del trabajo conjunto con el gobernador Mauricio Kuri, para ampliar las opciones de traslado y facilitar la conexión con la zona metropolitana.

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, detalló que actualmente operan las rutas CH1 y CH2, con paradas en Plaza Fundadores, Jardín Zenea, Mercado de la Cruz, Plaza de Armas, Jardín Guerrero y el Templo de la Santa Cruz.

Desde Plaza Fundadores también se puede conectar con las rutas C50, C44, C54, C48 y C35 de Qrobus, además de puntos como la Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, el Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y el Mercado de la Cruz.

Durante septiembre el servicio puede usarse sin tarjeta. A partir del 1 de octubre será necesaria la tarjeta de Qrobus para los transbordos, aunque estos seguirán sin costo.

El servicio opera de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 horas; los sábados, de 8:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 8:00 a 20:00 horas.

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