Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico acumula 13 mil 500 ascensos en sus primeros 11 días de operación, informó el presidente municipal, Felifer Macías, quien a las 5:45 de la mañana supervisó el servicio desde Plaza Fundadores, uno de los puntos de conexión del sistema.
"Si vienen al Centro Histórico, tienen una nueva opción para moverse fácil, segura, accesible y totalmente gratis", dijo Macías.
Macías destacó que Querétaro es el primer municipio del país en ofrecer un servicio de transporte eléctrico gratuito de estas características, y explicó que las unidades pasan cada 10 minutos por las dos rutas que operan actualmente en el Centro Histórico.
A finales de noviembre se sumarán unidades con capacidad para 30 personas, que ampliarán las conexiones hacia avenida Zaragoza y avenida Universidad.
El alcalde explicó que el esquema se articula con el sistema Qrobus y con el Gobierno del Estado, a través del trabajo conjunto con el gobernador Mauricio Kuri, para ampliar las opciones de traslado y facilitar la conexión con la zona metropolitana.
El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, detalló que actualmente operan las rutas CH1 y CH2, con paradas en Plaza Fundadores, Jardín Zenea, Mercado de la Cruz, Plaza de Armas, Jardín Guerrero y el Templo de la Santa Cruz.
Desde Plaza Fundadores también se puede conectar con las rutas C50, C44, C54, C48 y C35 de Qrobus, además de puntos como la Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, el Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y el Mercado de la Cruz.
Durante septiembre el servicio puede usarse sin tarjeta. A partir del 1 de octubre será necesaria la tarjeta de Qrobus para los transbordos, aunque estos seguirán sin costo.
El servicio opera de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 horas; los sábados, de 8:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 8:00 a 20:00 horas.