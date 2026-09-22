Gallos Blancos firmarán en San Juan del Río por un kilo de ayuda

Los jugadores estarán una hora en el Jardín Independencia el 28 de septiembre; desde las 14:00 habrá canchas inflables y porterías para las familias.

Organizadores presentan en conferencia de prensa la firma de autógrafos de Gallos Blancos en San Juan del Río, ante un cartel de Tarde Futbolera en Familia.

La firma de autógrafos de Gallos Blancos en el Jardín Independencia de San Juan del Río será el 28 de septiembre, con acceso a cambio de un kilo de ayuda para un banco de alimentos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- Un kilo de ayuda será el pase para tomarse una foto y obtener la firma de los jugadores de Gallos Blancos que estarán el 28 de septiembre en el Jardín Independencia de San Juan del Río. Lo recaudado se destinará a un banco de alimentos.

Paulino Moreno Paz, coordinador del programa municipal Festivaleando, explicó que cada kilo se canjea por un acceso foliado, un gafete que los niños podrán colgarse al cuello, y que solo con él se podrá hacer fila. Los futbolistas llegarán a las 16:00 horas y permanecerán una hora, por lo que el acceso a la firma será controlado.

El kilo se recibe desde el 22 de septiembre en las oficinas de la central de abastos, en el Centro Logístico.

Organizadores presentan en conferencia de prensa la firma de aut\u00f3grafos de Gallos Blancos en San Juan del R\u00edo, ante un cartel de Tarde Futbolera en Familia. La firma de autógrafos de Gallos Blancos en el Jardín Independencia de San Juan del Río será el 28 de septiembre, con acceso a cambio de un kilo de ayuda para un banco de alimentos. rotativo.com.mx

Dos horas antes de la firma, desde las 14:00, el jardín tendrá funcionando dos canchas inflables, porterías y futbolitos de Festigoleando, el programa que el municipio llevó a las comunidades durante los meses del Mundial. Por el horario, habrá un área con lona para cubrirse del sol.

Para quienes no conocían la dinámica, el equipo de Festivaleando guardará alrededor de 40 accesos que repartirá con juegos en las canchas y las porterías durante la tarde.

La recomendación para los asistentes es llevar en mano el cartel, la gorra o el objeto por firmar, para que la fila avance más rápido, y atender las indicaciones del personal de organización. Si sobra tiempo y hay espacio, indicó el coordinador, podría pasar alguien más, aunque todo dependerá de los accesos.

En la inauguración de Festigoleando, recordó Moreno Paz, la visita de un jugador de Gallos Blancos dejó a los niños con fotos y autógrafos. En los recorridos por comunidades, sostuvo, el equipo encontró a muchos niños con talento a los que solo les falta un impulso para llegar a la primera división.

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