San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- Un kilo de ayuda será el pase para tomarse una foto y obtener la firma de los jugadores de Gallos Blancos que estarán el 28 de septiembre en el Jardín Independencia de San Juan del Río. Lo recaudado se destinará a un banco de alimentos.
Paulino Moreno Paz, coordinador del programa municipal Festivaleando, explicó que cada kilo se canjea por un acceso foliado, un gafete que los niños podrán colgarse al cuello, y que solo con él se podrá hacer fila. Los futbolistas llegarán a las 16:00 horas y permanecerán una hora, por lo que el acceso a la firma será controlado.
El kilo se recibe desde el 22 de septiembre en las oficinas de la central de abastos, en el Centro Logístico.
La firma de autógrafos de Gallos Blancos en el Jardín Independencia de San Juan del Río será el 28 de septiembre, con acceso a cambio de un kilo de ayuda para un banco de alimentos. rotativo.com.mxDos horas antes de la firma, desde las 14:00, el jardín tendrá funcionando dos canchas inflables, porterías y futbolitos de Festigoleando, el programa que el municipio llevó a las comunidades durante los meses del Mundial. Por el horario, habrá un área con lona para cubrirse del sol.
Para quienes no conocían la dinámica, el equipo de Festivaleando guardará alrededor de 40 accesos que repartirá con juegos en las canchas y las porterías durante la tarde.
La recomendación para los asistentes es llevar en mano el cartel, la gorra o el objeto por firmar, para que la fila avance más rápido, y atender las indicaciones del personal de organización. Si sobra tiempo y hay espacio, indicó el coordinador, podría pasar alguien más, aunque todo dependerá de los accesos.
En la inauguración de Festigoleando, recordó Moreno Paz, la visita de un jugador de Gallos Blancos dejó a los niños con fotos y autógrafos. En los recorridos por comunidades, sostuvo, el equipo encontró a muchos niños con talento a los que solo les falta un impulso para llegar a la primera división.