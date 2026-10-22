San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La calle Cadereyta, en el fraccionamiento Vegas del Río, quedó rehabilitada con una red de drenaje mejorada, empedrado húmedo, banquetas y guarniciones. El Gobierno Municipal de San Juan del Río entregó la obra con una inversión de más de un millón 800 mil pesos.
Vecinos de Vegas del Río agradecieron la rehabilitación de la calle. rotativo.com.mx
La entrega la encabezó Roberto Cabrera Valencia, quien preside el Gobierno Municipal. Afirmó que la obra fortalece el Legado de Bien Común y que su administración continúa Trabajando Por San Juan.
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, explicó el orden de los trabajos. La Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Juan del Río, la JAPAM, mejoró primero la red de drenaje.
El empedrado húmedo se colocó con piedra en más de mil metros cuadrados. rotativo.com.mx
Después, Obras Públicas colocó empedrado húmedo con piedra en más de mil metros cuadrados y construyó las banquetas y las guarniciones.
La funcionaria indicó que la obra beneficia a aproximadamente 130 habitantes.
La calle Cadereyta, en Vegas del Río, fue rehabilitada con empedrado húmedo, banquetas y guarniciones. rotativo.com.mx
El director de la JAPAM, Toño Pérez, señaló que el organismo también impulsa la restauración ambiental, la recarga de acuíferos y el acceso al agua potable mediante los programas Raíces del Agua y Agua a Tu Alcance.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, informó que el Comité de Contraloría Social dio seguimiento a la ejecución de la obra y le dio transparencia. Subrayó que la participación ciudadana es fundamental.
El Comité de Contraloría Social dio seguimiento a la ejecución de la obra. rotativo.com.mx
Cabrera coincidió en que la participación es fundamental.
Vecinos de Vegas del Río agradecieron al presidente municipal y a las autoridades la rehabilitación de la calle. Dijeron que la obra mejora su calidad de vida.