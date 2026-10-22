Entregan calle Cadereyta rehabilitada en San Juan del Río

Tras la mejora del drenaje, Obras Públicas colocó empedrado húmedo, banquetas y guarniciones en una obra de más de un millón 800 mil pesos.

Roberto Cabrera con vecinos durante la entrega de la calle Cadereyta en Vegas del Río

Roberto Cabrera Valencia encabezó la entrega de la calle Cadereyta.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La calle Cadereyta, en el fraccionamiento Vegas del Río, quedó rehabilitada con una red de drenaje mejorada, empedrado húmedo, banquetas y guarniciones. El Gobierno Municipal de San Juan del Río entregó la obra con una inversión de más de un millón 800 mil pesos.

Roberto Cabrera conversa con vecinas en la calle Cadereyta rehabilitada en Vegas del R\u00edo Vecinos de Vegas del Río agradecieron la rehabilitación de la calle. rotativo.com.mx

La entrega la encabezó Roberto Cabrera Valencia, quien preside el Gobierno Municipal. Afirmó que la obra fortalece el Legado de Bien Común y que su administración continúa Trabajando Por San Juan.

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, explicó el orden de los trabajos. La Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Juan del Río, la JAPAM, mejoró primero la red de drenaje.

Calle Cadereyta con \u00e1rboles, guarnici\u00f3n amarilla y autos estacionados tras su rehabilitaci\u00f3n en Vegas del R\u00edo El empedrado húmedo se colocó con piedra en más de mil metros cuadrados. rotativo.com.mx

Después, Obras Públicas colocó empedrado húmedo con piedra en más de mil metros cuadrados y construyó las banquetas y las guarniciones.

La funcionaria indicó que la obra beneficia a aproximadamente 130 habitantes.

Calle Cadereyta con empedrado h\u00famedo y guarnici\u00f3n amarilla rehabilitada en Vegas del R\u00edo, San Juan del R\u00edo La calle Cadereyta, en Vegas del Río, fue rehabilitada con empedrado húmedo, banquetas y guarniciones. rotativo.com.mx

El director de la JAPAM, Toño Pérez, señaló que el organismo también impulsa la restauración ambiental, la recarga de acuíferos y el acceso al agua potable mediante los programas Raíces del Agua y Agua a Tu Alcance.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, informó que el Comité de Contraloría Social dio seguimiento a la ejecución de la obra y le dio transparencia. Subrayó que la participación ciudadana es fundamental.

Funcionarios y personal de obra con chalecos tras la entrega de la calle Cadereyta en Vegas del R\u00edo El Comité de Contraloría Social dio seguimiento a la ejecución de la obra. rotativo.com.mx

Cabrera coincidió en que la participación es fundamental.

Vecinos de Vegas del Río agradecieron al presidente municipal y a las autoridades la rehabilitación de la calle. Dijeron que la obra mejora su calidad de vida.

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