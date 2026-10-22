Investigan muerte de hombre en El Pedregoso, San Juan del Río

Elementos municipales atendieron un reporte al 911 en la calle Labradorcita y dieron intervención a la Fiscalía para las diligencias periciales.

Patrulla de la Policía Municipal en la colonia El Pedregoso, San Juan del Río, donde se investiga la muerte de un hombre

La Fiscalía General del Estado intervino para el levantamiento de indicios en un domicilio de la calle Labradorcita.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río atendieron un reporte al 911 sobre un hombre que habría perdido la vida en un domicilio de la zona oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la calle Labradorcita, en la colonia El Pedregoso. El caso habría sido descubierto por un familiar, quien dio parte a las autoridades.

Tras verificar lo ocurrido, los policías dieron intervención a la Fiscalía General del Estado. A sus peritos en criminalística corresponderá el levantamiento de los restos y de los indicios en el sitio.

Se trata de un hombre de alrededor de 35 años, cuya identidad se omite por lo sensible del caso. En principio, los datos apuntan a que él mismo se habría quitado la vida, aunque las pruebas periciales serán determinantes para establecer con precisión las causas.

Los familiares del occiso serán quienes aporten mayor información a las autoridades para resolver el caso y determinar las causas de la muerte del infortunado individuo.

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