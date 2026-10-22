San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río atendieron un reporte al 911 sobre un hombre que habría perdido la vida en un domicilio de la zona oriente de la ciudad.
Los hechos ocurrieron en la calle Labradorcita, en la colonia El Pedregoso. El caso habría sido descubierto por un familiar, quien dio parte a las autoridades.
Tras verificar lo ocurrido, los policías dieron intervención a la Fiscalía General del Estado. A sus peritos en criminalística corresponderá el levantamiento de los restos y de los indicios en el sitio.
Se trata de un hombre de alrededor de 35 años, cuya identidad se omite por lo sensible del caso. En principio, los datos apuntan a que él mismo se habría quitado la vida, aunque las pruebas periciales serán determinantes para establecer con precisión las causas.
Los familiares del occiso serán quienes aporten mayor información a las autoridades para resolver el caso y determinar las causas de la muerte del infortunado individuo.