Lucha libre a beneficio de Bomberos de San Juan del Río

Bomberos capacitará a luchadores, colaboradores y alumnos de la academia de la promotora para que sepan atender una emergencia durante los eventos.

Luchador enmascarado con cinturón de campeón, sentado junto a otros participantes de la presentación y frente al cartel de la función del 27 de noviembre.

La función del 27 de noviembre incluye una lucha por el Campeonato Zalle, que Máscara Suicida pondrá nuevamente en juego.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La promotora Zalle Entertainment presentó el cartel de la función de lucha libre que se realizará el 27 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en el Auditorio CECUCO, a beneficio del cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

Un representante de la promotora y un capitán de la corporación levantaron el telón que cubría el cartel, en las instalaciones de Bomberos y frente a medios de comunicación.

La colaboración incluye una capacitación que Bomberos dará a colaboradores, personal de staff, luchadores y alumnos de la academia de la promotora, para que sepan cómo actuar ante una emergencia durante un evento.

La promotora mencionó que en internet se han visto casos con luchadores en los que no hubo el conocimiento ni la capacidad para resolver una situación de riesgo.

El capitán Fernando agradeció a la promotora por voltear a ver al cuerpo de bomberos y recordó que ambas partes ya han trabajado juntas. Dijo que seguirán haciéndolo y que la capacitación se impartirá a la academia y a los luchadores, para que sepan atender cualquier situación dentro de cualquier evento.

Perla, alumna de la academia desde hace aproximadamente 10 meses y colaboradora del área administrativa de Bomberos, dijo que desde dentro de la institución se conocen sus necesidades, por lo que agradeció que la promotora las voltee a ver. Contó además que entrenar le ha ayudado a desenvolverse más.

La promotora precisó que su colaboración con Bomberos va más allá de las becas deportivas e incluye eventos como este, capacitaciones y cualquier otro apoyo posible.

Participantes en la presentaci\u00f3n de la funci\u00f3n de lucha libre de Zalle Entertainment sentados junto al cartel del evento, en las instalaciones de Bomberos de San Juan del R\u00edo. Bomberos impartirá capacitación a colaboradores, luchadores y alumnos de la academia de la promotora para atender emergencias durante los eventos. rotativo.com.mx

Máscara Suicida, campeón de la promotora, asistió con el cinturón y agradeció que Bomberos se involucre para que los luchadores aprendan a atender una emergencia sobre el ring.

Sobre la atención durante las funciones, la promotora informó que sus eventos cuentan con servicio médico, paramédicos y ambulancia, tanto para quienes estén en el ring como para cualquier asistente que lo necesite.

En la lucha estelar, Cibernético, Chessman y un luchador sorpresa que la promotora no reveló se enfrentarán a Mr. Águila, Joe Líder y Mosco X-Fly, a quienes presentó como los verdaderos Perros del Mal. Halloween figura en el cartel como invitado especial.

La semifinal será por parejas: Aeroboy y Skayde contra Ricky Marvin y Flamita. En la lucha femenil, Big Mami y Kalikar se medirán con Morgana y Kendall.

La lucha inicial reunirá a The Magic y Flyer Boy contra Dangerus y White Dragon. The Magic participó en la función anterior y, según la promotora, fue muy bien recibido por la afición.

En el Campeonato Zalle, Máscara Suicida pondrá nuevamente en juego su título, en una lucha que la promotora describió como fuerte y difícil. El cartel incluye en ese combate a Geruz, Blue Win e Hijo del Mosco X-Fly.

La promotora agradeció a los patrocinadores del evento, entre ellos Boing, cuya marca aparece en el cartel junto con otras.

En preventa, según el cartel, fila 1 cuesta $450, fila 2 $400, ring general $350, gradas $200 y gradas para niños $150. Los informes son en el Zallefon 427 243 61 81. Si uno de los luchadores no se presenta, el propio cartel indica que será sustituido por otro de igual peso y categoría.

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