San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de San Juan del Río busca reunir a 800 corredores el domingo 22 de noviembre, en la undécima edición de su carrera atlética, que tendrá como sede el Parque Ecológico Paso de los Guzmán.

Al momento de la presentación se contaban 350 inscritos.

Habrá tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros. La primera será recreativa y estará abierta a participantes de distintas edades; en las de 5 y 10 se competirá por categorías femenil y varonil.

Víctor Hugo Rodríguez , presidente de Canacintra San Juan del Río, señaló que la carrera continúa un proyecto que durante once ediciones ha reunido a trabajadores, empresas, atletas y familias. Con ella, explicó, la cámara busca fomentar la actividad física, la convivencia familiar y la integración entre el sector industrial y la ciudadanía.

La bolsa de premios suma 28 mil pesos y se entregará a los tres primeros lugares de las categorías competitivas. Todos los participantes recibirán playera deportiva conmemorativa, medalla, número con chip de cronometraje, bolsa para corredor y vaso conmemorativo. A lo largo del recorrido habrá hidratación y asistencia.

La organización espera llegar a 800 inscritos; al presentar la carrera había 350. rotativo.com.mx

Uno de los aspectos destacados será la modalidad pet friendly, que permitirá participar con animales de compañía, sobre todo en el recorrido recreativo de 3 kilómetros. La organización busca que las personas compartan la actividad con sus mascotas.

Al terminar, la Universidad Privada del Bajío prevé instalar una zona de recuperación muscular, con fisioterapeutas que ofrecerán masajes, estiramientos y otras técnicas.

Juan Manuel Morales, en representación de Topre Autoparts México, expresó el interés de la comunidad laboral de la empresa por sumarse y por contribuir a que más compañías de la región participen. Señaló que este tipo de encuentros favorece la integración entre trabajadores, familias y organizaciones.

Un representante del gobierno municipal manifestó su disposición de colaborar en actividades deportivas dirigidas a la población, en especial a los jóvenes.

La inscripción cuesta 400 pesos hasta el 31 de octubre y 450 pesos del 1 al 20 de noviembre, o hasta agotar los lugares. El registro se hace en el portal oficial de la cámara, donde también se publican las condiciones y las categorías.

Los kits se entregarán el sábado 21 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de Canacintra San Juan del Río.