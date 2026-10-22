Carrera Canacintra busca 800 corredores en San Juan del Río

La undécima edición será el 22 de noviembre en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros.

Asistentes a la presentación de la carrera Canacintra en San Juan del Río, organizadores y representantes reunidos

La cámara busca que más empresas de la región se sumen a una carrera que reúne desde hace once ediciones a trabajadores, atletas y familias.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 22, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de San Juan del Río busca reunir a 800 corredores el domingo 22 de noviembre, en la undécima edición de su carrera atlética, que tendrá como sede el Parque Ecológico Paso de los Guzmán.

Al momento de la presentación se contaban 350 inscritos.

Habrá tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros. La primera será recreativa y estará abierta a participantes de distintas edades; en las de 5 y 10 se competirá por categorías femenil y varonil.

Víctor Hugo Rodríguez, presidente de Canacintra San Juan del Río, señaló que la carrera continúa un proyecto que durante once ediciones ha reunido a trabajadores, empresas, atletas y familias. Con ella, explicó, la cámara busca fomentar la actividad física, la convivencia familiar y la integración entre el sector industrial y la ciudadanía.

La bolsa de premios suma 28 mil pesos y se entregará a los tres primeros lugares de las categorías competitivas. Todos los participantes recibirán playera deportiva conmemorativa, medalla, número con chip de cronometraje, bolsa para corredor y vaso conmemorativo. A lo largo del recorrido habrá hidratación y asistencia.

Mesa de la conferencia de prensa de la carrera Canacintra en San Juan del R\u00edo, con una mascota y carteles La organización espera llegar a 800 inscritos; al presentar la carrera había 350. rotativo.com.mx

Uno de los aspectos destacados será la modalidad pet friendly, que permitirá participar con animales de compañía, sobre todo en el recorrido recreativo de 3 kilómetros. La organización busca que las personas compartan la actividad con sus mascotas.

Al terminar, la Universidad Privada del Bajío prevé instalar una zona de recuperación muscular, con fisioterapeutas que ofrecerán masajes, estiramientos y otras técnicas.

Juan Manuel Morales, en representación de Topre Autoparts México, expresó el interés de la comunidad laboral de la empresa por sumarse y por contribuir a que más compañías de la región participen. Señaló que este tipo de encuentros favorece la integración entre trabajadores, familias y organizaciones.

Un representante del gobierno municipal manifestó su disposición de colaborar en actividades deportivas dirigidas a la población, en especial a los jóvenes.

La inscripción cuesta 400 pesos hasta el 31 de octubre y 450 pesos del 1 al 20 de noviembre, o hasta agotar los lugares. El registro se hace en el portal oficial de la cámara, donde también se publican las condiciones y las categorías.

Los kits se entregarán el sábado 21 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de Canacintra San Juan del Río.

deportes canacintra gobierno carrera san juan del rio

Reciente

Botargas de águila, lobo y tigre con un cachorro de Escuadrón Mascota, que busca 30 adopciones de perros en San Juan del Río
San Juan del Río

Buscan al menos 30 adopciones de perros en San Juan del Río

La asociación vinculará su meta con la undécima Carrera Atlética Canacintra, el 22 de noviembre en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán.

Personas sentadas en el estrado ante la mampara de la Colecta Invernal 2026 del DIF Estatal, con público en primer plano
Querétaro

Arranca en Querétaro la Colecta Invernal 2026 de cobijas del DIF

La campaña, que cumple cinco años, recibe donaciones en las oficinas del DIF Estatal en Plaza de Armas y en otros centros de acopio.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, quien informó sobre arcos detectores en secundarias de Querétaro
Querétaro

Instalarán arcos detectores en 100 secundarias de Querétaro

La USEBEQ prevé cubrir las 380 secundarias del estado entre este año y el próximo; dos planteles ya participan en una prueba piloto.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, presenta la Carrera Canacintra 2026
San Juan del Río

Carrera Canacintra en San Juan del Río será el 22 de noviembre

La undécima edición tendrá circuitos de 3, 5 y 10 kilómetros en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán y atención muscular para los corredores.