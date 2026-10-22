Entregan Mérito en Medicina a 17 médicos en San Juan del Río

El reconocimiento, entregado en el marco del Día de la Médica y el Médico, valora desempeño, trayectoria, ética profesional y vocación de servicio.

Médico con bata blanca sostiene su reconocimiento al Mérito en Medicina 2026 junto a autoridades municipales y estatales en San Juan del Río

El galardón pondera el desempeño, la trayectoria, la ética profesional y la vocación de servicio de cada médico en favor de la salud de las familias sanjuanenses.

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Kary García
Por Kary García Oct 22, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- San Juan del Río entregó el Distintivo al Mérito en Medicina 2026 a 17 profesionales de la salud: diez médicas y siete médicos de instituciones públicas y privadas.

El galardón pondera el desempeño y la trayectoria, la ética profesional y la vocación de servicio, con atención especial a lo que cada médico aporta a la salud de las familias sanjuanenses.

La entrega se realizó en el marco del Día de la Médica y el Médico, que se conmemora el 23 de octubre.

Orador en el atril de la ceremonia del M\u00e9rito en Medicina 2026 en San Juan del R\u00edo, junto al emblema del distintivo La entrega se realizó en el marco del Día de la Médica y el Médico, que se conmemora el 23 de octubre, organizada por el Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Salud Integral. rotativo.com.mx

La ceremonia fue organizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río, que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia, a través de la Coordinación de Salud Integral, en coordinación con la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Cabrera Valencia dirigió su agradecimiento a las médicas y los médicos del municipio, del estado y del país: “Por eso en San Juan del Río agradecemos infinitamente lo que hacen en este México, ustedes representan a México, a todo el Sistema de Salud, a toda esta salud humana, digna, que ustedes brindan. Muchísimas gracias, profesionales de la salud, a las médicas y a los médicos de San Juan del Río, de Querétaro y de México; hoy representados por ustedes”.

Oradora en el atril durante la ceremonia del Distintivo al M\u00e9rito en Medicina 2026 en San Juan del R\u00edo La ceremonia se organizó en coordinación con la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. rotativo.com.mx

La secretaria de Salud del Estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, recordó que el Día del Médico y la Médica es una oportunidad para tener presente que detrás de cada atención hay profesionales que ponen sus conocimientos y su experiencia, y también su calidad humana, al servicio de los demás.

Puntualizó que las y los galardonados de esta segunda edición del Distintivo al Mérito en Medicina fueron elegidos por sus propias instituciones o dependencias de salud.

Oradora en el atril frente a la mampara de la Coordinaci\u00f3n de Salud Integral durante la entrega del M\u00e9rito en Medicina 2026 en San Juan del R\u00edo Las y los galardonados de la segunda edición del Distintivo al Mérito en Medicina fueron elegidos por sus propias instituciones o dependencias de salud. rotativo.com.mx

Recibieron el distintivo Jorge Acosta Garduño, Gerardo Alba Escobar, Lorena Carrillo Nieves, Dafne Michell Díaz Rojano, Guadalupe Misuko Gutiérrez Vázquez, Perla Silva López Arenas, Ramón López Dorantes, María Fernanda López Medina, Yuvia Nalleli López Rodríguez, José de Jesús Martel López, Angélica Mendoza Romero, Lourdes Molotla Pérez, Yendi Sasil Esperanza Nolasco Crespo, Jaime Ortiz Vega, José Rolando Ramos Vázquez, Ivonne Rosillo Ortiz y Javier Vega Terrazas. En representación de Martel López recibió el premio su hijo, José Eugenio Martel Borrego.

M\u00e9dicas y m\u00e9dicos galardonados con el Distintivo al M\u00e9rito en Medicina 2026 posan con sus reconocimientos junto a autoridades en San Juan del R\u00edo San Juan del Río entregó el Distintivo al Mérito en Medicina 2026 a 17 profesionales de la salud, diez médicas y siete médicos de instituciones públicas y privadas. rotativo.com.mx

La directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro, destacó que la medicina exige preparación y conocimientos, pero también sensibilidad, compromiso y disciplina. Manifestó su respeto a las médicas y los médicos que todos los días trabajan por la salud de las y los sanjuanenses.

El secretario general de la sección 32 del SNTSA, Edgar Germán López Gómez, y el médico galardonado Jaime Ortiz Vega agradecieron al alcalde por impulsar la entrega de estos reconocimientos.

La coordinadora de Salud Integral del municipio, Luz Virginia Cortés Osornio, expresó su reconocimiento y admiración a las y los médicos que recibieron el distintivo.

salud gobierno roberto cabrera

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