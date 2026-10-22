San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- San Juan del Río entregó el Distintivo al Mérito en Medicina 2026 a 17 profesionales de la salud: diez médicas y siete médicos de instituciones públicas y privadas.

El galardón pondera el desempeño y la trayectoria, la ética profesional y la vocación de servicio, con atención especial a lo que cada médico aporta a la salud de las familias sanjuanenses.

La entrega se realizó en el marco del Día de la Médica y el Médico, que se conmemora el 23 de octubre.

La entrega se realizó en el marco del Día de la Médica y el Médico, que se conmemora el 23 de octubre, organizada por el Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Salud Integral. rotativo.com.mx

La ceremonia fue organizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río, que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia, a través de la Coordinación de Salud Integral, en coordinación con la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Cabrera Valencia dirigió su agradecimiento a las médicas y los médicos del municipio, del estado y del país: “Por eso en San Juan del Río agradecemos infinitamente lo que hacen en este México, ustedes representan a México, a todo el Sistema de Salud, a toda esta salud humana, digna, que ustedes brindan. Muchísimas gracias, profesionales de la salud, a las médicas y a los médicos de San Juan del Río, de Querétaro y de México; hoy representados por ustedes”.

La ceremonia se organizó en coordinación con la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. rotativo.com.mx

La secretaria de Salud del Estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, recordó que el Día del Médico y la Médica es una oportunidad para tener presente que detrás de cada atención hay profesionales que ponen sus conocimientos y su experiencia, y también su calidad humana, al servicio de los demás.

Puntualizó que las y los galardonados de esta segunda edición del Distintivo al Mérito en Medicina fueron elegidos por sus propias instituciones o dependencias de salud.

Las y los galardonados de la segunda edición del Distintivo al Mérito en Medicina fueron elegidos por sus propias instituciones o dependencias de salud. rotativo.com.mx

Recibieron el distintivo Jorge Acosta Garduño, Gerardo Alba Escobar, Lorena Carrillo Nieves, Dafne Michell Díaz Rojano, Guadalupe Misuko Gutiérrez Vázquez, Perla Silva López Arenas, Ramón López Dorantes, María Fernanda López Medina, Yuvia Nalleli López Rodríguez, José de Jesús Martel López, Angélica Mendoza Romero, Lourdes Molotla Pérez, Yendi Sasil Esperanza Nolasco Crespo, Jaime Ortiz Vega, José Rolando Ramos Vázquez, Ivonne Rosillo Ortiz y Javier Vega Terrazas. En representación de Martel López recibió el premio su hijo, José Eugenio Martel Borrego.

San Juan del Río entregó el Distintivo al Mérito en Medicina 2026 a 17 profesionales de la salud, diez médicas y siete médicos de instituciones públicas y privadas. rotativo.com.mx

La directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro, destacó que la medicina exige preparación y conocimientos, pero también sensibilidad, compromiso y disciplina. Manifestó su respeto a las médicas y los médicos que todos los días trabajan por la salud de las y los sanjuanenses.

El secretario general de la sección 32 del SNTSA, Edgar Germán López Gómez, y el médico galardonado Jaime Ortiz Vega agradecieron al alcalde por impulsar la entrega de estos reconocimientos.

La coordinadora de Salud Integral del municipio, Luz Virginia Cortés Osornio, expresó su reconocimiento y admiración a las y los médicos que recibieron el distintivo.