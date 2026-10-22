JAPAM realiza reparación de fuga en Río Moctezuma

Trabajadores llegaron la noche del miércoles al predio; según el propietario, un documento fija el 30 de marzo de 2027 para retirar la tubería.

Personal de JAPAM trabaja de noche junto a una excavación y un tubo de gran diámetro en el predio de avenida Río Moctezuma, en San Juan del Río

Personal de JAPAM llegó la noche del 21 de octubre al predio de avenida Río Moctezuma para comenzar la reparación de la fuga, luego de las publicaciones sobre el caso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 22, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- Personal de JAPAM llegó la noche de este miércoles, al predio de avenida Río Moctezuma donde se encontraba una fuga de agua, para comenzar su reparación. La llegada ocurrió luego de las publicaciones sobre el caso.

Según el propietario del terreno, Felipe Cabello Pérez, los trabajadores permanecerían ahí durante toda la noche. Dijo que permitió el acceso después de que el personal le mostró un documento en el que el organismo se compromete a buscar una solución al conflicto que mantienen desde hace 28 años.

Retroexcavadora con luces encendidas avanza de noche entre la maleza del predio de avenida R\u00edo Moctezuma, en San Juan del R\u00edo De acuerdo con el propietario, Felipe Cabello Pérez, los trabajadores permanecerían en el predio toda la noche; permitió el acceso después de que JAPAM le mostró un documento con su compromiso de buscar una solución. rotativo.com.mx

De acuerdo con Cabello Pérez, el documento contempla una solución económica por los años de uso de su propiedad y fija el 30 de marzo de 2027 como fecha límite para retirar la tubería del predio.

La fuga, ubicada cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro, había sido señalada por vecinos, quienes estimaron que podría haber desperdiciado casi 588 mil litros de agua desde abril. Ese cálculo parte de la estimación vecinal, por lo que solo una medición técnica podría confirmar el volumen real.

Encharcamiento y tierra removida entre piedras y pasto en el punto de la fuga de agua del predio de avenida R\u00edo Moctezuma, en San Juan del R\u00edo Vecinos estimaron que la fuga podría haber desperdiciado casi 588 mil litros de agua desde abril; solo una medición técnica podría confirmar el volumen real. rotativo.com.mx

Cabello Pérez ha sostenido que el conflicto con JAPAM por el uso de su terreno data de 1998, que esta es la tercera fuga en el predio y que la compensación que reclamaba nunca le fue entregada. Ha pedido que se le pague o que se retire la tubería, que le impide vender o rentar el terreno.

El miércoles, antes de la llegada de la cuadrilla, JAPAM había notificado al propietario una multa de 1,920 UMA, el equivalen a más de 225 mil pesos, con un plazo de tres días hábiles, y lo habían citado a las 13:00 horas para atender el asunto.


Cami\u00f3n de JAPAM con n\u00famero econ\u00f3mico JAP-135 estacionado junto a un letrero de obra en proceso sobre avenida R\u00edo Moctezuma, en San Juan del R\u00edo Según Cabello Pérez, el documento del organismo contempla una solución económica por los años de uso de su propiedad y fija el 30 de marzo de 2027 como fecha límite para retirar la tubería. rotativo.com.mx

La llegada de la cuadrilla es un avance, pero será necesario dar seguimiento y verificar que los compromisos se cumplan. El caso continúa en seguimiento hasta que se repare la fuga y se retire la tubería del predio.

gobierno fuga de agua japam infraestructura san juan del rio

Reciente

Personas sentadas en el estrado ante la mampara de la Colecta Invernal 2026 del DIF Estatal, con público en primer plano
Querétaro

Arranca en Querétaro la Colecta Invernal 2026 de cobijas del DIF

La campaña, que cumple cinco años, recibe donaciones en las oficinas del DIF Estatal en Plaza de Armas y en otros centros de acopio.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, quien informó sobre arcos detectores en secundarias de Querétaro
Querétaro

Instalarán arcos detectores en 100 secundarias de Querétaro

La USEBEQ prevé cubrir las 380 secundarias del estado entre este año y el próximo; dos planteles ya participan en una prueba piloto.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, presenta la Carrera Canacintra 2026
San Juan del Río

Carrera Canacintra en San Juan del Río será el 22 de noviembre

La undécima edición tendrá circuitos de 3, 5 y 10 kilómetros en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán y atención muscular para los corredores.

Javier Amaya Torres, de Protección Civil de Querétaro, habla ante medios de comunicación
Querétaro

Protección Civil revisará juegos de la Feria de Querétaro

  • La Coordinación Estatal revisará certificados estructurales, sistemas mecánicos y documentación de los operadores; quien no acredite condiciones de seguridad será suspendido o no podrá instalarse.