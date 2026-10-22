San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- Personal de JAPAM llegó la noche de este miércoles, al predio de avenida Río Moctezuma donde se encontraba una fuga de agua, para comenzar su reparación. La llegada ocurrió luego de las publicaciones sobre el caso.

Según el propietario del terreno, Felipe Cabello Pérez, los trabajadores permanecerían ahí durante toda la noche. Dijo que permitió el acceso después de que el personal le mostró un documento en el que el organismo se compromete a buscar una solución al conflicto que mantienen desde hace 28 años.

De acuerdo con el propietario, Felipe Cabello Pérez, los trabajadores permanecerían en el predio toda la noche; permitió el acceso después de que JAPAM le mostró un documento con su compromiso de buscar una solución. rotativo.com.mx

De acuerdo con Cabello Pérez, el documento contempla una solución económica por los años de uso de su propiedad y fija el 30 de marzo de 2027 como fecha límite para retirar la tubería del predio.

La fuga, ubicada cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro, había sido señalada por vecinos, quienes estimaron que podría haber desperdiciado casi 588 mil litros de agua desde abril. Ese cálculo parte de la estimación vecinal, por lo que solo una medición técnica podría confirmar el volumen real.

Vecinos estimaron que la fuga podría haber desperdiciado casi 588 mil litros de agua desde abril; solo una medición técnica podría confirmar el volumen real. rotativo.com.mx

Cabello Pérez ha sostenido que el conflicto con JAPAM por el uso de su terreno data de 1998, que esta es la tercera fuga en el predio y que la compensación que reclamaba nunca le fue entregada. Ha pedido que se le pague o que se retire la tubería, que le impide vender o rentar el terreno.

El miércoles, antes de la llegada de la cuadrilla, JAPAM había notificado al propietario una multa de 1,920 UMA, el equivalen a más de 225 mil pesos, con un plazo de tres días hábiles, y lo habían citado a las 13:00 horas para atender el asunto.





Según Cabello Pérez, el documento del organismo contempla una solución económica por los años de uso de su propiedad y fija el 30 de marzo de 2027 como fecha límite para retirar la tubería. rotativo.com.mx

La llegada de la cuadrilla es un avance, pero será necesario dar seguimiento y verificar que los compromisos se cumplan. El caso continúa en seguimiento hasta que se repare la fuga y se retire la tubería del predio.